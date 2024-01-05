Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde 60. Yıl İlkokulu’nda öğretmenler odasında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre okulun öğretmenler odasında klimadan dolayı yangın çıktı. Yangında öğretmenler ve öğrenciler panik yaşadı.

Okulun öğretmenler odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören okul görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler, bahçeye güvenli bir alana alındı. Yangında, okulun öğretmenler odasında maddi hasar meydana geldi.