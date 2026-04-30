Okulda çocuklara silahı özendirdiler!

Ankara'da Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “gelenekten geleceğe hikmet yolculuğu” isimli projesi kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Dijital dünyada ahlaki duruş” etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına tepkiler sürerken, saldırıdan 10 gün sonra yapılan etkinlikte 1’inci sınıf emniyet müdürü Ahmet S., "terörle mücadele"de yaptıkları üzerinden kendi silahlı fotoğraflarını öğrencilere gösterdi. Ayrıca Filistin’deki savaş görüntüleri ile hayvan katliamlarına ilişkin görüntüleri de herhangi bir filtreleme yapmadan öğrencilere izlettirdi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre etkinliğe katılan bir öğretmen yaşananları şöyle anlattı: “Kendisini birinci sınıf emniyet müdürü olarak tanıtan bu şahsı, dijital dünyada ahlaki dönüş konulu panel verecek diye dinledik. Konuşmacı bu başlıklardan hiçbirinde konuşmadı, aksine hem öğretmenlerimizi hem de öğrencileri, aşağılayıcı tavırlar içerisindeydi. Öğrencilere bir şey anlatırken ‘Ben salak mıyım?’ diye konuşuyordu.

"ÖĞRENCİLERİ AŞAĞILADI"

"Sahnede ‘Beni havalı bulanlar ve bulmayanlar el kaldırsın’ dedi. Havalı bulmayan öğrencileri sahneye çağırdı. ‘Zaten senin gibiler anlamaz’ diyerek öğrencileri aşağıladı.

‘Ben terörle mücadelede şunları yaptım’ diyerek silahlı görüntülerini gösterdi.”

Filistin’deki savaş görüntülerini ve hayvan katliamlarına ilişkin görüntülerin sunumda izlettirilmesini eleştiren öğretmen, “Hataylı depremzede bir çocuk gözyaşlarını tutamadı. İdareciler bile şoka girdi” dedi.