Okulda çöp yığınları oluştu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı karar İstanbul Eyüpsultan’daki bir okulu çöplüğe çevirdi. Velilerin iddiasına göre okuldaki temizlik probleminin ardından müdür istifa etti.

Bakanlık sene başında temizlik personelini istihdam eden programda değişiklik yaptı. Değişiklikle personelin okullara haftada üç gün gelmesi kararlaştırıldı. Eğitim-öğretimin başladığı geçen haftadan beri okullardan bir bir sorunlar gelmeye başladı.

Ancak Eyüpsultan’da bulunan Hacı İslam Ülker İlkokulu’nda durum çok daha ciddi. Şehit Öğretmenler İlkokulu öğrencilerinin de eğitim aldığı okulda koridorlarda çöp yığınları oluştu.

Ayrıca velilerin iddiasına göre okulda sular da akmıyor. Bu duruma tepki gösteren veliler CİMER’e şikâyette bulundu.

Bir veli CİMER’e şunları yazdı: “Eyüp’te yer alan bulunan Hacı İslam Ülker İlkokulu’nda şu an temizlik görevlisi yok. Sular akmıyor. Tuvalette musluklar bozuk. Çocuklarımız sürekli hasta. Bu konuda acil destek bekliyoruz.”

Başka bir veli ise “Okul hijyen ve güvenlik açısından çok zayıf. Okulun çocuklar için uygun hale getirmesini talep ederim” yazdı.

İSTİFA İDDİASI

Veliler ayrıca temizlik problemi nedeniyle Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü’nün istifa ettiğini öne sürdü.