Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Okulda fenalaşan 6'ncı sınıf öğrencisi öldü

Ajans Haberleri
  • 28.11.2025 15:07
  • Giriş: 28.11.2025 15:07
  • Güncelleme: 28.11.2025 15:08
Kaynak: DHA
Okulda fenalaşan 6'ncı sınıf öğrencisi öldü

Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Ünye ilçesinde ders esnasında fenalaşan 6'ncı sınıf öğrencisi Suat Ermiş (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Ders esnasında sınıfta fenalaşan Suat Ermiş, yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmeninin kalp masajı yaptığı Ermiş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suat Ermiş, yaşamını yitirdi. Ermiş'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol