Okulda gericilik tam gaz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı ‘Ramazan Genelgesi’ ile okullardaki gerici uygulamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise göreve geldiği ilk günden bu yana laikliği hedef alan uygulamalara ön açmayı sürdürüyor. Bunun son örnekleri öğrencilere oruç, namaz, sadaka çetelerinin dağıtılması, okulda ilahiler söyletilmesinin yanı sıra İstanbul’daki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’daki çocuklara Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin yeminin okutulması oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken sözkonusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ortaya çıktı.

Önceki gün yandaş kanal a habere çıkan Bakan Tekin uygulamaların “laikliğe aykırı olmadığını” savundu. Tekin, okullardaki ramazan etkinlikleri görüntülerine ilişkin eleştirilerin olup olmadığının sorulması üzerine, pedagojik ve akademik açıdan ciddiye alınabilecek nitelikte bir eleştiriyle karşılaşmadığını iddia etti.

‘BAĞIŞ’ İSTEDİLER

Ancak okullarda yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Şair Nedim Ortaokulu’nda velilerden ‘Ramazan yardımlaşması’ adı altında velilerden bağış istenildi. Okul Müdürü tarafından velilere gönderilen mesajda, “Sizlerin de desteğiyle bu kutsal ayın bereketini etrafımızda ulaşabildiğimiz herkese taşımak istiyoruz. Yaptığımız tüm iyilik/güzellik ve yardımlar biliyoruz ki hem bu dünyada hem öbür dünyada bizlere yine iyilik/ güzellik olarak geri dönecektir. Okul aile birliği bağış hesabımıza yapacağınız bağışlarla sizler de Ramazan ‘da bir çalışan personelimize/okuyan bir öğrencimize yardımda bulunabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

VELİ İFADEYE ÇAĞIRILDI

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin “Kâbe’de Hu der” ilahisi ile değiştirmesine tepki gösteren veli Soner Akbal ifadeye çağrıldı.

Veli Akbal, videonun ardından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığına dikkat çekti. Akbal, “Videoda kullandığım ‘kanunsuzluk’ ifadesi bazı insanlar tarafından 'namussuzluk' sözcüğünü kullandığım düşünülerek yansıtılmış. Ancak ben bu olayın kanunsuz olduğunu söyledim ve hâlâ da bunu savunuyorum. ‘Burası tarikat ya da dergâh değil’ demek isterken Kâbe demem doğru değildi. Fakat ben okuldaki laiklik karşıtı uygulamalara tepki gösterdim. Eşit yurttaşlığı savunuyorum. Bu okulda farklı mezhep, farklı inanca mensup veya hiçbir inanca inanmayan kişiler var. İlahiler dinimizin bir parçası ancak ilahinin dinleneceği yer okul değil” dedi.

Akbal’ın, sosyal medyada paylaştığı videoda Okul Müdürü Cüneyt Dağ ile yaşadığı tartışmayı görüntülemişti. Akbal videoda, "Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsınız! Siz bir eğiticisiniz, çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız. Madem öyle, 12 İmamlar orucunda veya diğer önemli günlerde de aynı hassasiyeti gösterecek misiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) İstanbul Beşiktaş’taki ortaokul öğrencilerine yönelik siyer yarışması düzenleyeceği öğrenildi. 9 Mayıs’ta yapılacak sınav “Ortaokullu Gençler Efendimizin İzinde” sloganıyla duyurulurken sınavda dereceye girenlere para ödülü verileceği belirtildi. Öte yandan sınava katılanların arasından 7 öğrenciye “10 günlük umre ödülü” verileceği aktarıldı.