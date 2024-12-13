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Okulda imamın işi yok!

Eğitim
  • 13.12.2024 05:00
  • Giriş: 13.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 13.12.2024 05:00
Okulda imamın işi yok!
Fotoğraf: BirGün
Birgün Ege

İzmir’in Bornova ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ÇEDES projesi kapsamında 99 okula imam görevlendirilmesine tepkiler sürüyor.

İmamların okullara ‘manevi danışman’ adı altında görevlendirilmesine tepki gösteren Veli-der, dün Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Açıklamada konuşan Veli-der İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Aydın şunları söyledi: ‘‘Binlerce öğretmenin ataması yapılmazken okullarda imamların görevlendirilmesi asla kabul edilemez. ÇEDES ve tüm protokolleri derhal iptal edin.”

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