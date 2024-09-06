Okulda kimsenin canı yanmadan önlem alınsın

Haber Merkezi

İstanbul Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dış duvar kaplamalarının düşmesine eğitim emekçileri isyan etti. Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’e üye eğitim emekçilerinin okul bahçesinde, dökülen tuğlaların önünde yaptığı açıklamada konuşan Eğitim-Sen işyeri temsilcisi Fahri Acar, okulun dış cephesindeki tuğlaların düşmesinin yeni olmadığını hatırlatarak “Şans eseri bahçedeki kimsenin olmaması bir faciayı önledi. Acilen önlem alınmalı” çağrısını yaptı.

Öte yandan yaklaşık 5 yıldır okulun musluklarından sağlıksız, paslı su aktığını da dile getiren Acar “Başta öğrencilerimiz olmak üzere hepimiz ciddi bir endişe ve korku içerisinde yaşıyoruz. Eğitim ortamlarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi hayati önemdedir. Bu zorunluluk hem yüklenici müteahhit firmanın (Zeksan İnşaat) hem de okulumuzun geçici kabulünü yapan ilgili resmi makamların görevidir” dedi. Acar, okuldaki sorunların bir an önce çözülmesini istediklerini belirterek “Bu sorun yarın bir çocuğumuzun veya bir eğitim emekçisi arkadaşımızın yaralanması veya ölümü ile sonuçlanabilecek ciddi bir potansiyele sahiptir” uyarısını yaptı.