Okulda Kuran kursu ‘sınıfı’ açtılar

Samsun’daki bir okulda ‘din kültürü ve ahlak bilgisi dersliği’ adı altında Kuran kursu sınıfı açıldı. Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün de katıldığı ortaya çıktı.

Deniz GÜNGÖR

AKP, “kindar ve dindar nesil” yaratma amacıyla sivil toplum kuruluşu adı altında tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller ve ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında öğrencileri hedef almayı sürdürüyor. Söz konusu protokoller veya ÇEDES kapsamında okullarda yaşanan skandalların ise ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği Samsun’un Tekköy ilçesinde yaşandı.

ÇEDES kapsamında ilçede faaliyet gösteren MEB’e bağlı Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet Ortaokulu’nda ‘din kültürü ve ahlak bilgisi dersleği’ adı altında Kuran kursu sınıfı açıldığı ortaya çıktı. ÇEDES projesi kapsamında açılan ‘dersliğe’ birçok rahle konulduğu ve yerlerin halıflexle kaplandığı görüldü. Sıraların bulunmadığı ‘derslikte’ dini motifler de yer aldı. Öğrencilerin rahlelerin önünde oturduğu görüntüler ise ilçe milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

MEM PAYLAŞIM YAPTI

Söz konusu ‘derslik’ için 2 Mayıs’ta açılış töreni düzenlendi. Açılışa Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar katılırken sınıfın kapısında kurdele kesildi. İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Ümit Aslan ve Elif Kırımlı’nın da katıldığı açılış töreninde aynı zamanda ÇEDES İlçe Koordinatörü Sezgin Yaşar da yer aldı.

Söz konusu ‘dersliğin’ açılışına ilişkin Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerin rahlelerde oturduğu fotoğrafların yer aldığı paylaşımda şunlar aktarıldı: “Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Uzunlar, Şube müdürlerimiz Ümit Aslan ve Elif Kırımlı, Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet okulumuzda din kültürü ve ahlak bilgisi dersliğinin açılışını ÇEDES projesi kapsamında gerçekleştirdi.”

AÇILIŞ DÜZENLEDİ

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise açılış törenine ilişkin şunlar denildi: “Tekkeköy Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Şube müdürlerimiz Ümit Aslan ve Elif Kırımlı, ÇEDES İlçe Koordinatörümüz Sezgin Yaşar ile okul idaresi ve öğretmenlerimizin katılımıyla din kültürü ve ahlak bilgisi dersliği açıldı. Dersliğimizin açılmasına vesile olanlara teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”