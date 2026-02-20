Okulda namaz "devriyesi"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ramazan Genelgesi, tartışılırken okullarda da dini yönde çalışmalar hız kazandı.

Bursa Osmangazi’deki Şükrü Şankaya İmam Hatip Ortaokulu'nda her sabah dersler başlamadan önce öğrenciler tören için bahçede toplandığında, bizzat okul müdürü tarafından “erkek öğrencilerin firesiz şekilde namaz kılmaya gitmeleri” anonsu yapıldığı iddia edildi.

Cuhuriyet’te yer alan habere göre bu anonsun ardından ise bizzat okul müdürünün kurduğu “namaz kontrol” ekibinin devriye gezdiği ve okul koridorları dahi kontrol edilerek tüm erkek öğrencilerin mescitte toplanmasının sağlandığı aktarıldı.

EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona şunları kaydetti:

"Gerici müfredat, yoksul halk çocuklarına imam hatip dayatması, dernek maskesi takan tarikatlarla protokoller yetmemiş olacak ki her geçen gün yeni bir gericilik skandalıyla karşılaşmaktayız. Okul yönetiminin bu gerici uygulaması, anayasadaki din ve inanç hürriyetine, hiçbir inancın hiçbir yurttaşa dayatılamayacağına yönelik kati hükümleri açıkça çiğnemektedir. Bu namaz dayatması ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki eğitimin laik biçimde verileceği hükmüne ve ilgili yönetmeliklere de aykırıdır. Yani Şükrü Şankaya İmam Hatip Ortaokulu’nda alenen suç işlenmektedir. Fakat altını çizmek gerekir ki bu suçun faili sadece okul yönetimi değildir."

Rona, şube olarak konuyla ilgili suç duyuruları yaptıklarını açıkladı.