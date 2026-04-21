Okulda polis, öğrencide kaygı

İlayda SORKU

Çocukları koruyamayan AKP iktidarı Urfa ve Maraş’ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından kalıcı çözümden uzak ve günübirlik politikalarını sürdürüyor. Yaşamını yitiren öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin ardından hiçbir sorumluluk almayarak koltuklarında oturmaya devam eden bakanlar, okul çevrelerinde polis denetimlerini artırarak ve girişleri kolluk gücüyle kontrol ederek anlık tedbirler uygulamaya devam ediyor.

Bu örneklerden biri de Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Koridorlarında polislerin nöbet tuttuğu görülen okulda, eğitimciler eğitimli, kadrolu, güvenceli ve sürekli güvenlik personeli talebini yineledi.

YENİ ÖNLEMLER

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve yerel idareler eliyle birçok okulda polis görevlendirmeleri artırıldı, giriş-çıkış kontrolleri sıkılaştırıldı, ziyaretçi uygulamalarına kısıtlama getirildi ve okul çevrelerinde devriye sayıları yükseltildi. Bu kapsamda polis ekipleri okullarda görev yapmayı sürdürürken, okul yönetimleri de hafta sonu boyunca hem sosyal medya hem de WhatsApp grupları üzerinden aldıkları yeni tedbirleri veli ve öğrencilerle paylaştı. Buna göre alınacak önlemler şöyle sıralandı:

• Birçok okulda öğrencilerin okula yalnızca okul kıyafetiyle gelmesi zorunlu olacak.

• Kontrolsüz giriş-çıkışların önüne geçmek amacıyla özellikle sabah saatlerinde velilerin okul bahçesine girmesine izin verilmeyecek.

• Okul saatleri içerisinde öğretmen, öğrenci ve görevli personel dışında hiç kimse okul binasına alınmayacak, veliler yalnızca randevu sistemi üzerinden ve kimlik ibraz ederek okula giriş yapabilecek.

• Veliler, öğrencilerin eşyalarını sınıfa bırakmak yerine güvenlik noktasına teslim edecek, eşyalar öğretmenler tarafından alınacak.

• Eğitim materyalleri dışında herhangi bir eşya okula getirilmeyecek.

• Öğrencilerin cep telefonu, akıllı saat ve tablet ile okula gelmeleri birçok okulda yasak olacak.

• Veliler, zil çaldıktan sonra belirlenen bekleme alanında öğrencilerini alacak, öğrencisini alan velinin okul bahçesinde beklemesine izin verilmeyecek.

• Öğrencinin erken alınması gereken durumlarda işlemlerin yalnızca okul idaresi bilgisi dahilinde yapılacak, hastane randevuları için ise önceden sınıf öğretmenine bilgi verilmesi zorunlu olacak.

Kırsalda jandarma ve merkezlerde polis olmak üzere okullardaki kolluk görevlendirmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “İyi bakmak istiyorum çünkü ortada ölümler var, toplumsal kaygılar var. Bir haftalık on günlük bir tedbirse anlaşılır ama bütün sorunlara kalıcı bir çözüm olarak da anlaşılıyorsa bu, son derece sıkıntılı ve tehlikeli” dedi.

Şiddete zemin oluşturan sebepler ortadan kaldırılmadığı sürece polisiye tedbirlerle sorunun halledilmeyeceğini yineleyen Irmak, “’Şiddetsiz okul nasıl olur’la ilgili 23 maddelik bir deklarasyon yayınlamıştık. Bu bağlamda demokratik okul kültürünün inşa edilmesine yönelik okullarda disiplin yerine daha onaran psiko-sosyal destek sistemleri güçlendirilmeli, okullara yeterli sayıda psikolojik danışman atanmalı. Ayrıca tramva, şiddet ve kriz yönetimi için okullarda mutlaka destek mekanizmaları sağlanması gerekir” şeklinde konuştu.

MÜFREDAT DEĞİŞMELİ

Eğitim programının yeniden düzenlenmesine ilişkin konuşan Irmak, şunları kaydetti: “Eleştirel düşünme, empati, toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatta güçlü bir biçimde yer almalı. Müfredattın değiştirilmesi lazım. Şiddeti normalleştiren içeriklerden her platformda arınmış olmak gerekir. Siyasetin dili de sanatın dili de dizilerin dili de çocukların kullanabileceği hale gelmeli. Yetişkinlerin ulaşabildiği her programa ulaşamaması da gerekir. Velilerle gerçek bağ kurulmalı. velileri okullara ya para için çağırıyoruz ya da çocuklarla ilgili bir şikâyet olduğunda çağırıyoruz. O yüzden bunun bir şikâyet hattı olmaktan çıkarılıp velilerle kurulacak olan bağın daha güçlü sürecin parçası haline getirilmesi lazım. Eğitimler, toplantılar gibi beraber ortak çalışmaların yürütülmesi önemli.”

FORMA ENGELLEMEZ

“Bunları hayata geçirmeden bu meselelerin çözülebilme şansı yok” diyen Irmak, “Şimdi çocuklar okullara formayla gelsin demek öğrencileri ayırt edebilmek için iyi, güzel. Ancak okulun öğrencisi değil miydi Maraş´taki katliamı gerçekleştiren? Demek ki forma engelleyici bir şey değil. Ayırt edici bir şey olabilir fakat şiddeti önleyen bir sembol değildir” şeklinde konuştu.

Okullarda yaşanan şiddetin çok katmanlı bir kriz olduğunu vurgulayan Irmak, sözlerini “Yüzeysel değil bütünlüklü ve kamusal bir yaklaşımla ele alınmalı. Yoksulluk, eğitimde piyasalaştırma ortadan kaldırılmadığı sürece; eğitimin içeriği laik ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlanmadığı sürece okullardaki şiddet önlenebilir değildir. Ayrıca okullarda fiziki önlemlerin mutlaka alınması gerekir. Giriş ve çıkışlarda öğrenciler aranmak istenecektir, bu durum da pedagojik unsurlar gözetilerek, sosyal ve duygusal gelişim problemi yaşayan çocukları kriminalize etmeden yapılmalıdır” ifadeleriyle sonlandırdı.

KAYGI VE ENDİŞE VURGUSU

Ülkenin dört yanında neredeyse tüm okullarda polislerin görevlendirildiğini kaydeden Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “Teneffüs saatlerinde birçok okulda polislerin öğrencilerin yanında dolaştığını gördük, haberini aldık. Öğrencilerin içerisinde bu şekilde polislerin gezmesi çocuklarda kaygı ve endişe oluşturur” dedi.

“Bu kadar büyük bir travma karşısında çözümü güvenlikçi tedbirlere indirgeyen ve aslında yeniden korkuları tetikleyen bu yöntemden derhal vazgeçilmelidir” diyen Aydoğdu, “Normalleşme ancak gerçek bir güven ortamında gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

Okul idareleri tarafından bu algı üzerinden x-ray cihazları satın alma, güvenlik görevlisi olmayan okullara görevli temin etme gibi harcamaların velilerin sırtına yüklenmek istendiğine de dikkat çeken Aydoğdu, “Bizler nitelikli, kamusal eğitim isterken nerede bunun tersi iş varsa onu uygulamaya koyuyorlar. Sendikamız tüm yaşananlara karşı mücadele edecektir” dedi.

∗∗∗

249 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Okul saldırılarının ardından sosyal medya paylaşımlarına yönelik kapsamlı bir operasyon yürütüldüğü bildirildi. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında "661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılmış, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup 1104 hesaba erişim engeli getirilmiştir" denildi.

∗∗∗

‘SABİT POLİS GÖREVLİ’

Eğitimde şiddet tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik’e ilişkin açıklama geldi. Soruşturmanın sürdüğünü ve okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılı başından beri sabit polisin görev yaptığını kaydeden Tekin, “Görevli polis memurunun olaya karışan öğrenciyi gözaltına aldığı, okul idaresine ‘Can güvenliğimiz yok’ şeklinde iletilmiş bir talep/beyan bulunmadığı, okul girişine turnike sistemi kurulduğu bildirilmiştir" dedi.