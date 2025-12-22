Okuldaki silahlı saldırının perde arkası: "Ben ne zaman adam öldüreceğim?"
Mersin’de ortaokul öğrencisinin okul müdürünü tüfekle vurmasının arka planı okullardaki güvenlik zafiyetini ortaya koydu. Okulda bir yıldır yaşanan güvenlik sorununa karşı velilerin şikâyetinin örtbas edildiği, müdüre ateş eden çocuğun babasına, "Ben ne zaman adam öldüreceğim?" diye sorduğu kaydedildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, M.K. isimli 12 yaşındaki öğrenci, okul müdürü Ender Kara’ya tüfekle ateş etti. Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda yaşanan olayda yaralanan 39 yaşındaki okul müdürü, hastaneye kaldırıldı.
BirGün, olayın perde arkasında yaşananlara ulaştı. Yaşananlar, okuldaki güvenlik zafiyetinin uzun zamandır devam ettiğini gözler önüne serdi.
ŞİKÂYETE ÖRTBAS
Saldırganın velisinin uzun süredir okul müdürünü ve öğretmenleri tehdit ettiği öne sürüldü. Müdür ve öğretmenleri tehdit eden velinin çocuğunun da akranlarını sürekli rahatsız ettiği iddia edildi.
Velilerin, öğretmenleri ve okul müdürünü tehdit eden veliyi okul yönetimine defalarca şikâyet ettiği belirtildi. Velilerin şikâyetinin üzerinin örtüldüğü, şikayetlerin ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne taşınmadığı savunuldu.
GÖZ GÖRE GÖRE
BirGün’e bilgi veren veliler, özetle şunları söyledi: "Okula güvenlik görevlisi verilmediği takdirde çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Olaydan kısa bir süre önce Millî Eğitim Müdürlüğü’ne giderek yaşanan tehdidi ve güvenlik ihtiyacını dile getirdik. Buna rağmen hiçbir önlem alınmadı. Yaşananlar göz göre göre yaşandı."
"NE ZAMAN ADAM ÖLDÜRECEĞİM?"
Olayla ilgili bir iddia daha gündeme geldi. Okul müdürüne ateş eden çocuğun, olaydan bir süre önce köy meydanında babasına, “Ben ne zaman adam öldüreceğim baba?” diye sorduğu ifade edildi.
İddiaya göre baba ise çocuğunu, "Oğlum, bir haftaya kalmaz hallederiz, kafanı yorma" diye yanıtladı.
"MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİLDİR"
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşananlara yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Eğitim emekçileri ve çocukların korunmasız olduğunu dile getiren Özbay, özetle şunları kaydetti:
“En güvenli olması gereken mekânlar olan okulların böylesi ağır bir şiddet olayına sahne olması, eğitim sisteminin geldiği noktayı tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Bu olay ne münferittir ne de yalnızca adli bir vakadır. Yaşananlar, yıllardır okulları korumasız bırakan, eğitim emekçilerini hedef hâline getiren ve şiddeti önleyici mekanizmaları işletmeyen politikaların doğrudan sonucudur. Eğitim emekçileri itibarsızlaştırılmış, öğretmenler ve okul yöneticileri veli ve öğrenci karşısında tek başına bırakılmıştır. Bu koşullarda şiddetin tırmanması tesadüf değil, öngörülebilir bir sonuçtur.”