Okuldaki silahlı saldırının perde arkası: "Ben ne zaman adam öldüreceğim?"

Mersin'in Anamur ilçesinde, M.K. isimli 12 yaşındaki öğrenci, okul müdürü Ender Kara’ya tüfekle ateş etti. Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda yaşanan olayda yaralanan 39 yaşındaki okul müdürü, hastaneye kaldırıldı.

BirGün, olayın perde arkasında yaşananlara ulaştı. Yaşananlar, okuldaki güvenlik zafiyetinin uzun zamandır devam ettiğini gözler önüne serdi.

ŞİKÂYETE ÖRTBAS

Saldırganın velisinin uzun süredir okul müdürünü ve öğretmenleri tehdit ettiği öne sürüldü. Müdür ve öğretmenleri tehdit eden velinin çocuğunun da akranlarını sürekli rahatsız ettiği iddia edildi.

Velilerin, öğretmenleri ve okul müdürünü tehdit eden veliyi okul yönetimine defalarca şikâyet ettiği belirtildi. Velilerin şikâyetinin üzerinin örtüldüğü, şikayetlerin ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne taşınmadığı savunuldu.

GÖZ GÖRE GÖRE

BirGün’e bilgi veren veliler, özetle şunları söyledi: "Okula güvenlik görevlisi verilmediği takdirde çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Olaydan kısa bir süre önce Millî Eğitim Müdürlüğü’ne giderek yaşanan tehdidi ve güvenlik ihtiyacını dile getirdik. Buna rağmen hiçbir önlem alınmadı. Yaşananlar göz göre göre yaşandı."

"NE ZAMAN ADAM ÖLDÜRECEĞİM?"

Olayla ilgili bir iddia daha gündeme geldi. Okul müdürüne ateş eden çocuğun, olaydan bir süre önce köy meydanında babasına, “Ben ne zaman adam öldüreceğim baba?” diye sorduğu ifade edildi.

İddiaya göre baba ise çocuğunu, "Oğlum, bir haftaya kalmaz hallederiz, kafanı yorma" diye yanıtladı.

"MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİLDİR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşananlara yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Eğitim emekçileri ve çocukların korunmasız olduğunu dile getiren Özbay, özetle şunları kaydetti: