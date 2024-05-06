Okuldan atılan öğrenci silahla kapıya dayandı

Mardin'de okuldan atılan öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı, gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı.

Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi'nde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.

Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.