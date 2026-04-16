Okullar cinayet mahalli oldu

Eğitimde şiddet olayları katlanarak devam ediyor. Urfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki silahlı saldırının ardından Maraş’ta da bir ortaokula saldırı düzenlendi.

Maraş’ın merkez ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’nci sınıf öğrencisi İ.A.M.’nin düzenlediği silahlı saldırıda kendisiyle beraber en az 9 kişiyi katletti. Saldırıda 13 kişi yaralanırken 6’sının yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Olaya ilişkin görüntüleri paylaşa 62 hesap hakkında inceleme başlatılırken Maraş’ta eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiği ve Bakan Yusuf Tekin’in bölgeye gittiği vurgulandı.

EMEKLİ POLİS OĞLUYMUŞ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, öğrencinin babasının eski bir emniyet mensubu olduğunu ve saldırıda babasına ait silahları kullandığını bildirdi. Saldırganın babası U.M. gözaltına alındı.

Saldırganın, yanında getirdiği 5 adet tabanca, 7 şarjör ile saldırıyı gerçekleştirdiği, akabinde kendini de tabanca ile vurarak intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

BirGün’e konuşan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, yaptığı görüşmelerde saldırının dakikalarca sürdüğünün belirtildiğini aktardı. Ateş, “35’ten fazla yaralı olduğu söyleniyor. Hatta yaralıların yalnızca hastanelerde değil, 112 servislerinde dahi tedavi edildiği ifade ediliyor” dedi. Öğretmenlerden bilgi aldığını belirten Ateş, “Çocuğun psikolojik bir sıkıntısının olduğunu, sorunlu bir çocuk olduğunu söylediler” diye konuştu.

EĞİTİMCİLER İŞ BIRAKACAK

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde tüm eğitim sendikalarının ‘Yaşam Nöbeti’ başlattığını ve iş bırakma eylemini Cuma gününe dek uzattıklarına dikkat çekti.

Irmak yaşananların toplumsal bir travmanın açığa çıkma biçimi olarak değerlendirdiğini ifade etti. Eğitimde yaratılan eşitsizliğin ve geleceksizliğin, derin yoksulluğun şiddetin asıl sebebi olduğunu vurgulayan Irmak, “Devletin ve iktidarın uyguladığı politikalar bu meseleleri fazlasıyla derinleştirdi” dedi.

Irmak şöyle konuştu: “Bu iktidar, ‘Okullarda psikolojik danışmanlığı kaldırıyoruz, yerine manevi danışmanlar görevlendireceğiz’ dedi. Rehber öğretmenler yeterince yok. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde resmin arka planı netleşiyor. Okulun önüne polis koymak şiddetin sebebini ortadan kaldıramaz.”

BU KAÇINCI OLAY?

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise eğitimde yaşanan şiddet olaylarının sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu belirtti. Özbay, “Eğer okullarda şiddet yaşanıyorsa kimde güvende değildir. Okullardaki güvenlik sisteminin artık hiç olmadığı, tamamen ortadan kalktığı bu tabloda, Milli Eğitim Bakanı’nın yapması gerekirken yapmadıkları var. Kaçıncı olay bu?” diye sordu.

Özbay, “Kadrolu güvenlik görevlisi atamayan, kalabalık okulları ve sınıfları yaratan, öğretmeni değersizleştirip çocuğu geleceksizleştiren AKP iktidarı, sorumluluklarını yerine getirmediği için bu durumun sorumlusudur. Biz Bakan’dan insanların inançları üzerinden çatıştığını, tarikat ve cemaat övgülerini duyuyoruz; hiç okul kapılarının güvenliğini konuştuğunu duymuyoruz. Gerçekten sorumlu olan, tüm uyarılara rağmen tedbir almayan Bakan istifa etmelidir” dedi.

EŞİTSİZLİK ŞİDDETİ ARTIRIYOR

Okul saldırılarına ilişkin Türkiye Psikiyatri Derneği’nden yapılan eşitsizlik, yoksulluk, güvencesizlik ve şiddetin normalleşmesinin riskleri artırdığına dikkat çekildi. Çözümün ise kapsayıcı sosyal politikalar, eşitlikçi eğitim ortamları ve güçlü kamusal destek sistemlerinden geçtiği ifade edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada şiddetin halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Yalnızca bireylerin ruhsal sorunları ile açıklanamaz; aksine politik, ekonomik, sosyal koşullar ile şekillenen toplumsal sağlık sorunları ile birlikte ele alınmalıdır” denildi.

OKULDA SİLAHLA YAKALANDI

Mersin’de Tarsus Fatih Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 12’nci sınıf öğrencisi M.M.A.’nın okula tabanca ile geldiği tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi müdahalede bulundu. Yetkililer tarafından öğrencinin üzerinde bulunan tabanca alınarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan öğrenci, işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

BU İLK SALDIRI DEĞİL!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiği 2023 yılından bu yana okullarda birçok saldırı yaşandı. Bu saldırıların bazıları şu şekilde:

•27 Eylül 2023: Eskişehir’de Dr. Sefa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu’na bıçakla giren bir kişi 4 öğretmeni yaralamıştı.

•23 Kasım 2023: Urfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Konuklu İlkokulu’nda veliler tartıştıkları öğretmeni ve okul idarecilerini darbetmişti.

•7 Mayıs 2024: İstanbul Eyüpsultan’da bir özel okulda 74 yaşındaki müdür yardımcısı İbrahim Okutgan eski bir öğrencisi tarafından katledilmişti.

•17 Ekim 2025: Denizli’de Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen okulun kantin işletmecisinin 19 yaşındaki oğlu tarafından arabasına binmeye çalıştığı sırada silahlı saldırıda yaralanmıştı.

•2 Mart 2025: İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. öğretmen Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K’yi (15) bıçakla yaralamış Fatma Nur Çelik hayatını kaybetmişti.

•13 Mart 2026: Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Reşat Nuri Gültekin İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Kıvanç Yılmaz Çoban, bir velinin fiili saldırısına uğramıştı.

•15 Nisan 2026: Antep’in Şahinbey ilçesindeki bir lisede okulun bahçesinde park halinde bulunan öğretmene ait araca, saldırganlar tarafından 3 el ateş edildi. Olay sırasında öğretmenin aracın içinde olmadığı öğrenildi.

BAKAN TEKİN’İN İSTİFASI İSTENİLDİ

Urfa ve Maraş’ta okullara düzenlenen saldırılar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde protesto edildi. Eğitim Sen ve Eğitim-İş 3 günlük iş bırakma kararı aldı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yürümek isteyen öğretmenlere polis engel oldu. Sendikalar birçok ilde düzenlenen eylemlerde okullarda güvenliğin sağlanması için kadrolu güvenlik görevlisi, rehberlik ve psikososyal destek, sağlık personeli ve temizlik görevlisi istihdamı gibi taleplerini yineledi. Ayrıca kalabalık sınıfların azaltılması ve yeni okul yapılması gerektiği vurgulandı. Eylemlerde Bakan Tekin’in istifası istenildi.