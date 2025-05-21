Okullar dini telkin alanı oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile hızlanan eğitimde dinselleşme ve gericileştirme hamleleri Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'nın (TÖBSEN) ÇEDES raporuna da takıldı. Rapor, projenin uygulanmaya başladığı 2023-2025 yılları arasında eğitimde yaşanan gericiliği ortaya koydu. Okullarda maketten kurban kesimi ve mezar gibi uygulamaların çocukların psikolojik gelişimlerini etkilediğini belirten sendika, "Laiklik kırmızı çizgimizdir" açıklaması yaptı. Sendika, ÇEDES ve benzeri Laiklik karşıtı, gerici uygulamalara karşı mücadelelerini sürdüreceğini açıkladı.

MAKET MEZAR, KURBAN

Sendikanın raporunda öne çıkan bazı uygulamalar şöyle sıralandı:

• Isparta’da bulunan Yaka Şehit Mustafa Baş Ortaokulu’nda ‘Kurban ibadeti’ni öğretmek için öğrencilere ilk olarak kurban pazarlığı yaptırıldı. Bunun ardından ise maketten yapılan küçükbaş hayvanların kesilmesi gösterildi. Bu sırada eline gerçek bıçak verilen bir öğrenci hayvanı kesiyormuş gibi yaptı. Diğer öğrenciler ise bu sırada dua okudu.

• Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında “sabır” konusunu işlemek için okulda maket mezar kuruldu. Bu etkinlik kapsamında bir öğrencinin maket mezar başında yaşayan annesi ölmüş gibi düşünüp ağıt yaktırıldı. Asteğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada katledildiği İzmir Menemen’de çocuklar, Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürülüp dua ettirildi. Erbili, Menemen Olayı'na karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilmişti.

SINIFA KÂBE

• Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan Jeopark Ortaokulu’nda düzenlenen gösteride sahnede kanlı kefen sergilendi. Kanlı kesik kol ve bacak maketlerinin de kullanıldığı gösteride çocukların ellerine oyuncak silahlar da verildi.

• Bitlis’in Hizan ilçesine Nurs Ortaokulu’nda 7. sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu. Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı. Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.

• Yozgat’taki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’ndaki etkinlikte de bir Filistinli gencin elleri kelepçeli şekilde öldürülürken gülümsemesi ve bu olayın sosyal medyada “Onurlu duruş” olarak paylaşılmasından esinlenildi.

• Karaman Lisesi'nde ÇEDES projesi kapsamında derse giren vaizin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edildi ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

MAKET SİLAH

• Batman'da ÇEDES yıl sonu etkinlikleri kapsamında çocukların eline maket silah verilip kucaklarındaki oyuncak bebeklerle İsrail Filistin olayı canlandırılıp ölüm temaları çocuklara oynatıldı.

• ÇEDES projesi kapsamında öğrencilerin yıl sonu etkinleri camilere taşındı. Birçok ilde 50'den fazla kez çocuklar camiye ve mezarlara götürülerek çocuklara hiçbir hijyen önlemi alınmadan çıplak ellerle buraların temizliği yaptırıldı.

HEP BİRLİKTE KARŞI ÇIKALIM

Sendikadan yapılan açıklamada, 2 yıl içinde yaşanan bu kadar skandalın okullarda pedagojik formasyondan yoksun, çocuklarla nasıl çalışılacağını, çocukların gelişim dönemlerini, çocukların ruh sağlıklarını bilmeyen kişilerin çocuklara eğitim vermesinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, "Bu ülkede Ortodokslar, Katolikler, Hristiyanlar var, bu ülkede Aleviler var. Ülkemizde sadece Sünni ve Müslümanlar yaşamıyor" diyerek, "ÇEDES ile birlikte okullar birer dinsel telkin alanı haline dönüştürülmüştür. Kamusal eğitimin ilkelerinin çiğnendiği bu protokole hep birlikte karşı çıkmalıyız. Bu inkarcı ve tekçi zihniyete karşı önce çocuklarımızın geleceğine, sonra da ülkemize, Laikliğe ve Cumhuriyetimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.