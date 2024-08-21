Okullar ihaleye çıkarılmaz

Ada Sude ATAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki protokolün ardından İzmir’deki birçok okulun bahçesi ve spor salonu kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘taşınmaz kiralama ihale ilanı’na göre 5’er yıllık ihaleler sonrası okul bahçeleri, dersler bittikten sonra otopark olarak kullanılabilecek.

Kiralamalardan alınacak gelirin yüzde 80’i MEB’e, yüzde 20’si Çevre Bakanlığı’na aktarılıyor. Daha önce okulların bahçeleri otopark olarak ya okul aile birliği adına işletiliyor ya da birlik tarafından şirketlere kiralanıyordu. Protokol ile düzenleme bakanlıkların eline geçmişti.

Eğitimciler ve veliler de okulların kısmen dışarıya açılması halinde çevreden gelebilecek zararlar dolayısıyla öğrenciler için endişeli. Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Güldemir, okul arazilerinin ve imkânlarının tamamını hangi saat olursa olsun öğrencilerin ve velilerin kullanımında olması gerektiğini söyledi.

Bu uygulamanın yanlış olduğunu vurgulayan Güldemir, “Okulların bahçesini boş zamanlarda otopark olarak kiralamak ve oradan bir gelir elde etmeyi beklemek okulları bir ticarethane olarak gören zihniyetin sonucu. Bu zihniyetin sonunda yarın okulların kantininin, spor salonlarının özelleştirilmesi, boş zaman diyerek yapılan uygulamaları meşrulaştırır, önünü açar. Okulların ticarethane gibi kullanılması doğru değil’’ dedi.