Okullar iktidarın arka bahçesi oldu!

HABER MERKEZİ

AKP iktidarı okulları adeta kendi arka bahçesine çevirmeye devam ederken AKP Milletvekili Serkan Bayram İstanbul’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde söyleşi yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) düzenlenen etkinlikte küçükken çıkan yangında ellerini kaybeden Bayram’ın hayat hikâyesinden esinlenerek yazılan “Buğday Tanesi” filmi izletildi, ardından Bayram öğrencilere konuşma yaptı.

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, “Siyasal iktidar, öğrencileri kendi siyasal iktidarının arka bahçesi ve kitle tabanı olarak görüyor. AKP'li bir belediyenin okula girmesi mümkünken, siyasal iktidara muhalif herhangi bir partinin belediyesinin buralara girmesine izin verilmiyor. Böyle bir fotoğraf varken, ne olursa olsun özel bir durumu istismar ederek bir siyasal iktidarın ihtiyacına cevap verecek şekilde öğrencilerle buluşturulmasının hedeflenmesini kabul edilebilir bulmuyoruz” dedi.