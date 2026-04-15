Okullar kaderine terk: Güvenlik önergesi yanıtsız

Eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetine yönelik eleştirilerin haklılığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşananlar ile bir kez daha gözler önüne serildi. İlçedeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ders saatinde silahlı saldırı yaşandı.

Okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket isimli saldırgan, uzun namlulu silah ile okul içerisine girerek rastgele ateş açtı. Olayda çok sayıda öğretmen ve öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Urfa'da yaşanan ve eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetini bir kez daha açığa çıkaran olayların ardından eğitimciler tepki gösterdi.

SENDİKALARDAN TEPKİ

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kadem Özbay tepkisini, “Öğretmenin değersizleştirildiği, okulların kaderine terk edildiğini düzenin sonucu bu. Kapısında güvenlik, yanında korumalarla gezenler, okulları güvenliksiz bırakmaya devam ediyor” ifadeleriyle dile getirdi.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada ise “Saldırıyı kınıyoruz” denilerek, “Eğitim Sen olarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunma hakkını savunarak, süreci yakından takip ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

KAYITSIZLIK

Okuldaki saldırıya yönelik tartışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 Mart 2026 tarihinde CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı tarafından, “Okullarda şiddeti önlemeye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin” soru önergesini yanıtsız bıraktığı görüldü. Halıcı, 4 Mart 2026 tarihli önergesinde, “Türkiye’de genelindeki okullarda görev yapan güvenlik personeli kaçtır?” sorusuna yanıt aradı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verilen önergede, “Okullarda şiddeti önlemeye yönelik MEB tarafından yürütülen somut ve bütüncül bir eylem planı var mıdır?” sorusu da yer aldı.

Önerge, TBMM Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi. Önergeyi yasal yanıtlama süresi olan 15 gün içinde yanıtlamayan MEB, yanıtı süresi geçtikten sonra da göndermedi. Okullardaki güvenlik zafiyetine dikkati çeken önergenin TBMM’nin internet sitesindeki durumu, “Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edildi” olarak güncellendi.