Okullar ne temiz ne de güvenli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında “yeni döneme hazır olduklarını” söylese de gerçekler tam tersini ortaya koydu. Anadolu Eğitim Sendikası’nın (AES) öğretmenlerin yeni döneme hangi şartlarda başladığını ortaya koymak için yaptığı sene başı görüş anketine göre eğitimdeki sorunlar sürüyor. Yapılan anketle öğretmenlerin mesleki durumları, yeni müfredat ve eğitim uygulamalarına bakışları, toplu sözleşmedeki sendikal süreçlere dair düşünceleri ortaya kondu. Ankete katılan 3 bin 810 öğretmen, okullarında temizlik ve güvenlik görevlilerinin olmadığını, seneye umutsuz başladıklarını, müfredattan memnun olmadıklarını ve toplu sözleşmenin beklentilerini karşılayamadığını söyledi.

“2025-2026 eğitim öğretim yılına umutla başlıyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 74,7’si umutla başlamadığını söylerken yüzde 25,3’ü umutla başladığı ifade etti. Ankete göre öğretmenlerin yüzde 94,2’si müfredat değişikliğinin eğitimdeki sorunlara çözüm olmayacağını ifade ederken öğretmen atamalarında mülakatın olmaması gerektiğini savunanların oranı yüzde 94,5 oldu.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 98,1’i mesleklerinin her geçen gün itibar kaybettiğini söyledi. Öğretmenlere karşı yönelik şiddete karşı alınan yasal önlemleri yetersiz bulan öğretmenlerin oranı yüzde 96,1 olurken yeterli bulanların oranı ise yüzde 3,9 oldu.

Okulunda güvenlik görevlisi olmadığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 90,7 olurken okulunda temizlik görevlisi olmadığını söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 86,4 oldu.

