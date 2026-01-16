Okullar Ne Zaman Açılacak? 15 Tatil Ne Zaman Bitiyor? 2025-2026 Sömestr Tatil Tarihi

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen aynı soruların yanıtını aramaya başladı: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 2025-2026 sömestr tatil tarihi netleşti. Yarı yıl tatiline dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

15 TATİL BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için yıl ortasında verilen en uzun ara olan yarı yıl tatili, karnelerin dağıtılmasıyla başlıyor.

MEB’in yıllık takvimine göre 15 tatil, 16 Ocak Cuma günü okulların kapanması ve son ders zilinin çalmasıyla birlikte başlıyor.

2025-2026 SÖMESTR TATİL TARİHİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu şekilde açıklandı:

Sömestr tatili başlangıcı: 16 Ocak Cuma

16 Ocak Cuma Yarı yıl tatili tarih aralığı: 19 Ocak – 30 Ocak

19 Ocak – 30 Ocak Sömestr tatili bitişi: 2 Şubat Pazartesi

Öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere yaklaşık iki hafta boyunca tatil yapacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

En çok merak edilen sorulardan biri de 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu oluyor.

MEB takvimine göre yarı yıl tatili, 2 Şubat Pazartesi günü sabah ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarı yıl tatilinin tamamlanmasının ardından, okullar 2 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak.

Bu tarihten itibaren öğrenciler, ikinci dönem müfredatı kapsamında derslerine kaldıkları yerden devam edecek.

2025 SÖMESTR TATİLİ TAKVİMİ

Tatil Tarih Okulların Kapanışı 16 Ocak Cuma Sömestr Tatili 19 – 30 Ocak 2025 Okulların Açılışı 2 Şubat Pazartesi

SÖMESTR TATİLİNDE ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Yarı yıl tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlanma fırsatı sunuyor.

Yoğun ders temposuna kısa bir mola

Eksik konuların tekrar edilmesi

Karnelerin değerlendirilmesi

Aileyle kaliteli zaman geçirme imkânı

15 tatil ne zaman başlıyor?

15 tatil, 16 Ocak Cuma günü okulların kapanmasıyla başlıyor.

2025-2026 sömestr tatili kaç gün?

Hafta sonları dahil olmak üzere yaklaşık iki hafta sürüyor.

15 tatil ne zaman bitiyor?

Yarı yıl tatili, 2 Şubat Pazartesi günü sona eriyor.

Okullar hangi gün açılacak?

Okullar, 2 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için açılacak.

Sömestr tatilinde öğretmenler de izinli mi?

Sömestr tatili, öğrencilerle birlikte öğretmenleri de kapsayan bir yarı yıl tatilidir.