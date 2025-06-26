Okullar Ne Zaman Açılacak, Yaz Tatili Ne Zaman Bitecek? 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

20 milyonu aşkın öğrenci 20 Haziran’da karnesini aldı, yaz tatiline çıktı. Yaz aylarıyla birlikte “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu yeniden gündeme geldi. MEB tarafından paylaşılan 2025-2026 takvimine göre yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri ise 1 hafta erken okula başlayacak. Ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı şu şekilde planlandı:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

1 Eylül 2025 Pazartesi Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası: 1–5 Eylül 2025

1–5 Eylül 2025 Tüm sınıflar için okulların açılış tarihi: 8 Eylül 2025 Pazartesi

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni eğitim öğretim yılı, takvime göre:

26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Böylece yaz tatili, öğrenciler için yaklaşık 2,5 ay sürecek.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ (2025–2026)

🔸 1. Dönem Ara Tatili: 🗓️ 10 – 14 Kasım 2025 (5 gün)

🔸 Yarıyıl Tatili (Sömestr): 🗓️ 19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

🔸 2. Dönem Ara Tatili: 🗓️ 16 – 20 Mart 2026 (5 gün)



KİMLER DAHA ERKEN BAŞLAYACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da:

Okul öncesi (anaokulu)

(anaokulu) İlkokul 1. sınıf öğrencileri

için okullar 1 hafta erken, 1 Eylül 2025’te uyum programlarıyla başlayacak.

Ayrıca, ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, hazırlık sınıfları ve 9. sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak.