Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli Okullar ne zaman açılacak ve Yaz tatili ne zaman bitiyor sorusunu gündeme getiriyor. Peki bu yıl okullar ne zaman açılacak? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitiyor sorusu oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki bu yıl okullar ne zaman açılacak? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

MEB’in 2023-2024 takvimini duyurmasıyla birlikte 16 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. MEB'in duyurusuna göre okullar 11 Eylül'de açılacak. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 11 Eylül'de ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak.