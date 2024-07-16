Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 okullar ayın kaçında başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli Okullar ne zaman açılıyor ve Yaz tatili ne zaman bitecek sorusunu gündeme getiriyor. Peki bu yıl okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 okullar ayın kaçında başlıyor? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili ne zaman bitecek sorusu oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki bu yıl okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 okullar ayın kaçında başlıyor? İşte MEB’in takvimi!

Okullar ne zaman açılıyor?

MEB’in 2024-2025 takvimini duyurmasıyla birlikte 14 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. MEB'in duyurusuna göre okullar 9 Eylül'de açılıyor. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

14 Haziran 2024'te başlayan MEB'e bağlı okullardaki yaz tatili 11 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla birlikte bitecek. Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci okullardaki eğitim öğretimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

2024-2025 okullar ayın kaçında başlıyor?

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte okullar Eylül ayının 11'inde başlayacak.

2024 Kasım ara tatili ne zaman?

2024 Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2025 yarıyıl tatili ne zaman?

2025 yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma gününe dek sürecek.

2025 Nisan ara tatili ne zaman?

2025 Nisan ara tatili 31 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasını kapsayacak.

2025 yaz tatili ne zaman?

2025 yaz tatili ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin 20 Haziran Cuma günü karne almalarıyla birlikte başlayacak.