Okullar ve ASM’ler korumasız: AHESEN'den şiddet yasası çağrısı

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 17 Nisan’da hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan’ın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, sağlıkta ve eğitimde artan şiddete dikkat çekerek “Caydırıcı ve etkin düzenlemeler gecikmeden hayata geçirilmeli” çağrısında bulundu.

“DR. ERSİN ARSLAN’I UNUTMADIK, ŞİDDET BİTMEDİ”

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sağlıkta şiddetin en acı simgelerinden biri olan 17 Nisan’ın yıl dönümünde yaptığı basın açıklamasında, henüz 30 yaşındayken bir hasta yakını tarafından görev yaptığı hastanede bıçaklanarak hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan’ı saygıyla andıklarını belirtti.

Kandemir, aradan geçen yıllara rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenemediğini vurgulayarak, “Ne yazık ki caydırıcı ve etkin çözümler üretilemediği için hem aile sağlığı merkezlerinde hem de hastanelerde şiddet olayları devam etmektedir” dedi.

“ŞİDDET SAĞLIKTAN TAŞTI, OKULLARA SIÇRADI”

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarındaki vahşete dikkat çeken Kandemir, şiddetin artık yalnızca sağlık çalışanlarını değil, öğretmenleri ve öğrencileri de hedef aldığını ifade etti.

“Doktorların, ebe ve hemşirelerin yanı sıra artık çocuklarımız ve öğretmenlerimiz de şiddetin tam ortasında kalmaktadır” diyen Kandemir, eğitim kurumlarında da ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu söyledi.

“OKULLAR DA ASM’LER DE KORUMASIZ”

Kandemir, sağlık ve eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliği için güvenliğin temel şart olduğunu vurgulayarak, “Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti de eğitim hizmeti de verilemez. Aynı şekilde vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın bu kurumlara güvenle ulaşmasını sağlamak devletin asli görevidir” dedi.

“ŞİDDET YASASI ACİL ÇIKARILMALI”

AHESEN’in çözüm önerilerini sıralayan Kandemir:

Sağlıkta ve eğitimde şiddeti önleyecek caydırıcı ve etkin bir yasa acilen çıkarılmalıdır.





Şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalı, cezalar ertelenmeden en üst sınırdan verilmelidir.





Şiddetin boyutuna göre kamu hizmetlerinden yararlanma kısıtlanmalıdır.





Toplumda şiddeti öven ve teşvik eden kişi ve içeriklere cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.





Çocukların şiddet içerikli oyun ve yayınlara erişimi etkin şekilde denetlenmelidir.





AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve öğretmenlerin meslek şehidi olduğunu vurgulayarak, “Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete maruz kalan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülkemize başsağlığı diliyoruz.”dedi