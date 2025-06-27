Okullar ve çocuklar gericilere emanet!

Berkay SAĞOL

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında okullar “yaz okulu” adı altında bu vakıf ve derneklere tahsis edilmeye devam ediyor. MEB kamu okullarının kapılarını her fırsatta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İlim Yayma Cemiyeti, Hamidiye Vakfı ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gibi gerici vakıflara açıyor.

Söz konusu vakıfların kamu okullarında öğrencilere vereceği dersler arasında Kuran, Osmanlıca, peygamberin hayatı yer alıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın MEB’in oluruyla açılacak olan yaz okulunun adının ise “Muhabbbet Okulu’’ olduğu öğrenildi. İlim Yayma Cemiyeti ise yaz okullarında Kuran, ibadet, edab ve İslam Kültür-Medeniyeti dersleri verecek.

İlim Yayma Cemiyeti ise İstanbul, Ankara, Rize, Antalya, Kilis ve Konya başta olmak üzere toplamda 885 kamu okulunda “yaz okulu” düzenleyecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA’da da durum pek farksız değil. TÜGVA’nın birçok kentte kamu okullarında “yaz okulu” programı düzenleyeceği öğrenilirken 30 Haziran’da başlayıp 8 Ağustos’ta sona ereceği açıklanan yaz okullarında Kuranı Kerim, Siyeri Nebi, ilmihal, öncü şahsiyetler, İslam beldeleri, adab-ı muaşeret gibi derslerin verileceği duyuruldu. Yaz okulları ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrencilere yönelik düzenlenirken 300 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

SIRA HİZBULLAHÇILARDA

Tüm bunların yanı sıra Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR ile bağlantılı Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın yaz okulu açacağı öğrenildi. Birçok kentte yaz okulu açacağını duyuran Peygamber Sevdalıları Vakfı, bazı şehirlerde kamu okullarını kullanacak. Mardin’de 30 Haziran ile 25 Temmuz arasında gerçekleşeceği açıklanan yaz okulunda Kuran-ı Kerim ve Siyer gibi dersler verilecek.

Ortaokul öğrencileri için açılacak yaz okulunda kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı okullarda yaz okuluna katılacak. Erkek öğrenciler için Kasımiye Ortaokulu, kız öğrenciler için ise Mükerrem Tüfekçioğlu Ortaokulu’nda yaz okulu yapılacak. Antep’te de Peygamber Sevdalıları Derneği 6 farklı kamu okulunda 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu sınıf öğrencileri için 30 Haziran’dan itibaren hafta içi her gün yaz okulu düzenleyeceğini duyurdu. Şükriye Göğüs İlkokulu’ndaki yaz okulunun yalnızca kız çocuklarına özel olduğu vurgulandı. Dernek ayrıca Gümüşhane ve Batman’da kendi temsilcilik binalarında yaz okulu yapacağını açıkladı.

AMAÇLARI MÜRİT DEVŞİRMEK

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, “İktidara yakın vakıf ve derneklerin düzenlediği yaz okulları, laiklik ve bilimsellik ilkelerinden uzak bir anlayışla faaliyet göstermektedir. Bu programlar, öğrencileri geleceğe hazırlamak yerine, vakıflara yeni faaliyet alanları yaratmakta ve adeta mürit devşirme aracı olarak kullanılmaktadır” dedi.

Bebek, “MEB ile dini vakıf ve dernekler arasında imzalanan protokollerle eğitim-öğretim, taşeron mantığıyla cemaat ve tarikatlara devredilmektedir. Laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim sistemi için bu tür yapıların eğitim üzerindeki etkisine son verilmesi elzemdir” diye konuştu.