Okullar yazın TÜGVA’ya emanet!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) sağlanan ayrıcalıklara her gün bir yenisi ekleniyor. TÜGVA’nın yaz okulları adı altında vereceği eğitimler için birçok kentte kamuya ait okullar TÜGVA’ya tahsis edildi.

30 Haziran’da başlayıp 8 Ağustos’ta sona ereceği açıklanan yaz okullarında Kuranı Kerim, Siyeri Nebi, ilmihal, öncü şahsiyetler, İslam beldeleri, adab-ı muaşeret gibi derslerin verileceği duyuruldu. Yaz okulları ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrencilere yönelik yapılıyor. Yaz okullarına 300 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu ve Gebze Emlak Konutları Ortaokulu olmak üzere iki farklı okulda gerçekleşeceği duyurulan yaz okulları için Kilis’te de 5 farklı okulun TÜGVA’ya tahsis edildiği öğrenildi. Kilis’te 15 Temmuz Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Afife Keçik İlkokulu, Öncüpınar Ortaokulu ve Neşet Efendi Konağı’nda yaz okulu gerçekleşecek. Ordu’da da Altınordu İlkokulu’nda TÜGVA yaz okulu gerçekleştirecek.

Çorum’da ise Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ve Bekir Aksoy İlkoOkullar yazın TÜGVA’ya emanet! Kamu okulları, ‘yaz okulu’ programı kapsamında bu yıl yine TÜGVA’ya tahsis edildi. Yaz okulu adı altında gerçekleştirilecek olan etkinlikte “Kuranı Kerim, Siyeri Nebi” gibi dersler işlenecek, giderler ise devlet tarafından karşılanacak kulu olmak üzere 5 farklı okul TÜGVA’ya tahsis edildi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, TÜGVA Bursa İl Teşkilatı’nın toplam 32 bin öğrenciyle yaptığı etkinliklere katılan İl Teşkilat Koordinatörü Yunus Kul’un Atatürk’e yönelik hakaretlerini hatırlattı. Bebek, devlet okullarına etkinliğe giden Kul’un ve diğer TÜGVA temsilcileri öğrencilerin fotoğraflarını izinsiz bir şekilde çektiğini söyledi.

PARAYI DEVLET ÖDÜYOR

Bebek, “TÜGVA Bursa İl yöneticilerinden olan Kul’un Atatürk düşmanı söylemleri, kamu okulları kullanılarak hayata geçirilen TÜGVA yaz okullarının asıl amacının bir fragmanıdır. TÜGVA yaz okulu adı altında Kul gibi Atatürk düşmanlarını çocuklarımızla bir araya getirmek ‘milli’ değil, laiklik karşıtı, karanlık bir faaliyettir” dedi.

TÖBSEN olarak skandal bilgiye ulaştıklarını da ifade eden Bebek, “Okullarda tasarruf tedbirleri kapsamında çay ısıtıcısını yasaklayan, öğrenciler bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su için bütçe yok diyen, Halk Eğitim üzerinden açılan kursları tasarruf tedbirleri kapsamında iptal eden Milli Eğitim Bakanlığı, okulların önemli bir bölümü ciddi ödenek sıkıntısı çekerken, birçok okulda temizlik personeli bulunmaması nedeniyle hijyen sorunu yaşanırken, TÜGVA yaz okulu eğiticilerinin ödemelerini Halk Eğitim üzerinden açılan kurslarla Milli Eğitim Bakanlığı ödüyor. Ücretsiz olduğunu açıkladığı kampların tüm giderleri, halkın vergileriyle yapılan okullarda, elektriğinden suyuna kadar halkın vergileriyle karşılanıyor. Hiç bir cemaat, vakıf ya da özel yapı; devletin asli görevlerinden olan eğitimi devralamaz” diye konuştu.