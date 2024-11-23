Okullar yıkıldı, yenisi yapılmadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayında 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde eğitimin “sorunsuz başlayacağını” söylese de yeni eğitim öğretim döneminde sorunlar sürüyor. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Maraş’ta ise yaşananlar Tekin sözleriyle çelişiyor. 52 okulun yıkıldığı Maraş’ta depremin üzerinden geçen 1,5 yıla aşkın yalnızca 1 okulun inşası tamamlandı. İkili eğitimin devam ettiği ilde ise sınıf mevcutları 40 ila 60 arasında.

Konuya ilişkin konuşan Eğitim İş Maraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, “İnşaatlar içerisinde maalesef okullarımızı göremiyoruz” dedi.

SINIFLAR KALABALIK

Maraş’ta eğitim alanında çok fazla sorun yaşandığını belirten Kuyucu, “Maraş’ta inşaat sektörü hızla yükseliyor ama bu yükselen sektörün içerisinde bizler okulları göremiyoruz. Yıkılan 52 okulumuz var yerine yapılan sadece bir tane okulumuz var. İnşaatlar içerisinde maalesef okullarımızı görmüyoruz. Okulların ikili eğitime geçtiğini ve bu nedenle sınıf mevcutlarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan sayıların çok çok üstünde olduğunu görüyoruz” dedi.

Sınıf mevcutlarının kalabalıklaştığını ve bunun eğitimi olumsuz etkilediğini ifade eden Kuyucu, “40 ila 60 öğrencinin olduğu bir sınıfta bir öğretmen öğrencisiyle nasıl bir ilişki kurabilir? Ancak sadece girer ve çıkar. Bu sınıflarda nasıl bir eğitim verebiliriz? Bugün temizliğin ve hijyenin sağlanmadığı okullarda ne yapabiliriz?​” diye sordu.

EĞİTİMDEN TASARRUF OLMAZ

Kuyucu son olarak şunları söyledi: “Tasarruf tedbirleri gereği okullarımızda birçok şey eksik. Bugün bir tasarruf tedbiri uygulanacaksa, bu okullarda olmamalı. Dengeli beslenmeyen bir öğrenciden verim alamayız. Yapılacak olan yemek ve temiz su, yalnızca öğrenciye değil geleceğe yapılan bir yatırım. Bakanlığa ve il müdürlüklerine baktığımız zaman temizlik problemi çözülmüş görünüyor. Ama bu çözülmüş değil. Okullar temizlik sorununu okul aile birliği aracılığıyla çözmeye çalışıyor. Veliler, depremden sonra fizyolojik ihtiyaçlarını zor karşılarken, okulların personellerini de üzerlerine yıkmış oluyoruz.”