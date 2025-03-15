Okullar yine çöp yığınına dönecek!

Okullarda sene başında oluşan çöp yığınları tekrar geri gelebilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim-öğretim yılı başında aldığı kararla birçok okulda temizlik görevlisi bulunmaması sorununun bu ayın sonunda yine karşımıza çıkacağı öğrenildi.

İŞKUR’un İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında haftada 3 günlüğüne alınan temizlik görevlilerine 6 bin TL ila 7 bin TL maaş ödendi. Ancak verilen maaşın asgari ücretin altında olması nedeniyle programa yapılan başvurular yetersiz kalmıştı, okullar çöp yığınına dönmüştü. Bakanlık okulların çöplüğe dönmesi üzerine Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde İŞKUR ile protokol imzalamış, yaklaşık 30 bin kişiyi işe almıştı. Böylece soruna geçici çözüm bulunmuştu.

İŞKUR PROGRAMI 6 AY İLE SINIRLADI

Ancak TYP kapsamında asgari ücretle çalıştırılan temizlik görevlilerinin bu ay sonunda işlerine son verileceği, İUP kapsamındaki personelin ise haziran ayına kadar işine devam edeceği öğrenildi. İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre TYP uygulama süresi 6 ay. Bu nedenle okulların kapanmasına 2,5 ay kala okullarda yaşanacak hijyen sorunları yeniden gündeme geldi.

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, okullarda yeniden hijyen sorunları yaşanacağına dikkat çekti. Uluocak, “MEB, Ekim 2024’te TYP kapsamında okullara yaklaşık 30 bin yeni personel almıştı. Ancak şimdi TYP kapsamında işe alınan personelin çalışma süresi uzatılmadığı için okullarda yalnızca İUP kapsamında olanlar ve kadrolular çalışacak. Ancak bu sayıların yetersizliği nedeniyle en başında TYP’den işe alım yapılmıştı. Şimdi ise okulların kapatılmasına 2,5 ay kala yeniden aynı sorunlar yaşanabilir” dedi.

Barış Uluocak

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı

‘KADROLU PERSONEL İSTİHDAM EDİN’

Temizlik personelinin çalışma süresinin uzatılması gerektiğini belirten Uluocak son olarak şöyle konuştu: “Yeterli sayıda kadrolu personel istihdam edilmesi gerektiğini hep söyledik ancak bu acil durumla ilgili TYP süresinin mutlaka uzatılması gerekiyor. Okulların temizlik personeli, yardımcı personel eksikliği kronikleşti. Okullara yeterli bütçe ayrılması ve kadrolu istihdam edilmesi gerekiyor. Ancak MEB’de çalışan 140 bine aşkın yardımcı personelin çok büyük bir kısmı kadrolu değil. Yeterli bütçe ve yeterli kadrolu yardımcı personel talebimizi sürdüreceğiz.”