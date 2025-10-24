Okullara "Cumhurbaşkanı fotoğrafı" talimatı: "Siyasi talimat derhal geri çekilmeli"

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilçe müdürlükleri, okullara bir genelge göndererek milli/resmi bayramlar, Kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri ve tarihi günlerde binaların ön cephelerine bayrak, Mustafa Kemel Atatürk ve Cumhurbaşkanı fotoğrafının asılması talimatı verdi.

"Bayrak asılması ile ilgili dikkat edilecek hususlar" başlıklı genelgede bayrağın sağına Atatürk, soluna ise Cumhurbaşkanı posteri asılması istenen genelgede, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterlerinin aynı ebatta olacağı belirtildi.

Uygulamanın 29 Ekim 2025 itibarıyla başlaması istendi.

CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ: EĞİTİM SİYASETE ALET EDİLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, söz konusu genelgeye tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin okul müdürlerine gönderdiği bu genelgenin hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatma olduğunu kaydeden Özçağdaş, "Atatürk’ün dışında mevcut Cumhurbaşkanının posterlerinin kamu kurumlarına, özellikle de okullara asılması, devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesi, eğitimin siyasete alet edilmesidir" dedi.

Özçağdaş, bu talimatın derhal geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin bı illerde okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri ile tarihi günlerde “Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır” talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Lideri Atatürk’ün alternatifi gibi gösterme çabalarının ve buna payanda olmanın beyhude bir göstergesidir.

Ne Türk Bayrağı Kanunu ne de Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’le ilgili yapılması gereken tanımlamalar dışında Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir kişinin portresinin asılmasına yönelik hiçbir kişiyle ilgili bir tanımlama yapmamıştır. Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’ün dışında mevcut Cumhurbaşkanının posterlerinin kamu kurumlarına, özellikle de okullara asılması, devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesi, eğitimin siyasete alet edilmesidir.

Okullar, hiçbir partinin vitrini, hiçbir siyasi liderin propaganda sahnesi değildir. Eğitim kurumlarının ve yöneticilerinin görevi, çocuklara bilimsel düşünceyi, yurttaşlık bilincini ve Cumhuriyet sevgisini öğretmektir. Çocukların bayram sevincini hiç kimse kendi siyasi amaçlarına alet edemez. Bu keyfi ve siyasi talimat derhal geri çekilmelidir."