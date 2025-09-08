Okullara hijyen seti desteği

Okullardaki temizlik malzemesi sorunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün hijyen seti desteği ile çözüme kavuşuyor. 2025 yılında başlayan proje kapsamında ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokullara 9 ay boyunca 10 litre çamaşır suyu, 10 litre yüzey temizleyici, 10 litre sıvı sabun ve 72’li tuvalet kâğıdı dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi yeniden harekete geçti. Okul aile birliklerinin https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden yaptığı talep doğrultusunda ihtiyaç tespiti yapan ekipler, belirlenen okullara dağıtım yapmaya başladı. Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim almasını amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim dönemi boyunca 600 okula ulaşmayı hedefliyor.

Proje hakkında bilgi veren Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, “Hem eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hem de öğrencilerimizin daha güvenli ortamlarda ders işlemesini sağlamak amacıyla 2025 yılında hijyen seti dağıtımı projesini başlattık. 2025 yılında okul aile birlikleri tarafından bize iletilen talebe istinaden hijyen paketleri 9 ay boyunca dağıtıldı. Bu yıl projeyi genişleterek devam ettirmeye gayret ediyoruz. Okul aile birliklerinin taleplerini alıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için internet üzerinden başvuru yapılıyor. Başvuruları inceliyoruz ve ihtiyacı olan okullara paketleri ulaştırıyoruz. Bu yılki 600 okul hedefimiz için çalışıyoruz. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesi, hijyenik ortamlara ulaşabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çocuklarımızın yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Konak’ta bulunan Yıldırım Kemal Bey İlkokulu Aile Birliği Başkanı Adnan Şahin, “Okulumuzun velileri, dar gelirli aile profiline sahip. Okulumuz ihtiyaçlı bir okul. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri adına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden temizlik paketi talebinde bulunduk. Geçen yıl da hem temizlik paketi hem de beslenme paketi desteği verilmişti. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmeliydiniz. Çok sevindiler” diye konuştu.