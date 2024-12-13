Okullara sağlıklı su desteği

Merkezefendi Belediyesi’nin, eğitime ve öğrencilere desteği devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştiriyor. Bu yeni uygulama sayesinde, öğrenim gören çocuklar, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebilecekler. Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından da büyük öneme sahip olan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Projenin ilk uygulandığı Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda sevgiyle karşılanan Başkan Doğan, bu uygulamayı ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullara yaymak istediklerini söyledi. Burada öğrenciler için steril içme suyu ünitesi kurularak sağlıklı suya erişim imkânı sağlandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI SUYA ERİŞMESİNİ SAĞLIYORUZ”

Eğitime yapılan yatırımların kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın her zaman yanında oluyoruz. 2019 yılından bu yana ilçemizde fırsat eşitliği sağlanması adına hizmetler gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve onların sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın okullarda sağlıklı suya erişmesi ve su tüketme alışkanlığını erken yaşta kazanmasını amaçlayarak okullarımıza arıtma cihazına sahip steril içme suyu üniteleri yerleştirmeye başladık. İlk uygulamayı Hacı Halil Bektaş Ortaokulumuzda gerçekleştirdik. Gelecek talepler doğrultusunda diğer okullarımıza da içme suyu ünitelerimizi yerleştirmeye devam edeceğiz. Her çocuğun eşit hak ve özgürlükle büyümesi ve gelişmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.