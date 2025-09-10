Okullara sahte karot raporu düzenlemişler: 5 ilde 46 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da rüşvetle sahte evrak düzenledikleri belirlenen 54 şüpheliye operasyon düzenlendi. Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklulardan denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldıkları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığı rapor düzenledikleri tespit edilen şüphelilerden 46'sı gözaltına alındı.
İstanbul merkezli operasyonda, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 54 şüpheliden 46'sı yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.
Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.
5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı gözaltına alındı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor