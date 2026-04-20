Okullara saldırı içerikli paylaşımlara soruşturma: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullara yönelik saldırıların ardından sosyal medyada saldırı içerikli paylaşımlar yapan hesaplara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında arama, elkoyma ve gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde hazırlanan araştırma raporları doğrultusunda işlem başlatıldı.

Raporda adı geçen kişiler arasında 13 suça sürüklenen çocuk ile 12 şüpheli bulunduğu belirtildi.

Suça sürüklenen çocuklardan 11’inin il dışında, 2’sinin İstanbul’da olduğu; şüphelilerden ise 9’unun il dışında, 3’ünün İstanbul’da bulunduğu kaydedildi.

Toplam 25 kişi hakkında arama, elkoyma ve gözaltı talimatı verildiği açıklandı.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA

Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 213. maddesinde düzenlenen “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ile 216. maddesinde yer alan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.