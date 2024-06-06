Okullara yazı gönderildi: Öğretmenler, Bulgaristan seçimi için seçmenleri arayacak

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara yazı gönderilerek, Bulgaristan’da bu hafta sonu gerçekleşecek seçimlerde oy kullanacak seçmenlerin bilgilendirilmesi için öğretmenlerin görevlendirilmesi istendi.

BİRGÜN EGE

9 Haziran Pazar günü Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclis ve Avrupa Parlamento seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde Bulgaristan vatandaşı olan ve Türkiye de yaşayan yurttaşlarda oy kullanacak. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise okullara yazı göndererek öğretmen görevlendirmelerini ve görevlendirilen öğretmenlerin seçmenleri arayarak kendilerine verilen yazıyı okumalarını istedi.

İzmir’in farklı ilçelerinde 18 okulda yapılacak seçim için gerekli izinlerin verilmesinin ardından İzmir Valiliği ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara yazı gönderdi. Gönderilen yazıda 100 farklı seçmenin görevlendirilen öğretmenler tarafından aranması istendi.

Görevlendirilen öğretmenlere de seçmenleri bilgilendirmesi için gönderilen metin şu şekilde:

"İyi günler, size Buca kaymakamlığından ulaşmaktayız. Resmi kaynaklarda Bulgaristan vatandaşı olduğunuz ve 9 Haziran Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkınızın olduğu görülmektedir. Oyunuzu 9 Haziran günü Buca Çamlıkule Şehit Ömer Sarı Ilkokulunda saat sabah 07:00 ile akşam 20:00 arasında Bulgaristan kimliği ya da pasaportu ile kullanabilirsiniz. Bu seçimde sandığa gitmeniz hem Bulgaristan vatandaşı olarak demokratik hakkınızı kullanmanız, hem de Bulgaristan’daki Türk varlığının siyasette karşılık görmesi için çok önemlidir. Bu konuda hassasiyetiniz için teşekkür eder, İyi günler dileriz."

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILDI"

Konuya tepki gösteren Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, "Yıllardır öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını söylemekteyiz. Öğretmenlik mesleğinin getirildiği nokta burasıdır. Kaymakamlığın ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün öğretmenlere verdiği görev, öğretmenlik mesleği ile örtüşmemektedir. Bu şekilde bir görevlendirme yapılamaz. Öğretmenlik mesleği amirlerin her istediği işleri yaptıracakları bir meslek değildir. Öğretmenlere bu şekilde angarya işlerin yüklenmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne seslenen Candemir, "Bulgaristan seçimleri ile ilgili görevlendirilen öğretmenlere bir ücret ödenecek mi? Öğretmenler asıl işleri yerine Bulgaristan seçimleri ile ilgili propaganda mı yapacaktır? Öğretmenler bu propagandayı ve bilgilendirmeleri hangi saatlerde yapacaklardır?" diye sordu.