Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli: Hangi tedbirler alınacak?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırıların ardından okullarda "7 basamaklı güvenlik modeli" isimli sistem devreye alınacak.

TRT Haber'in aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Yeni güvenlik modeline göre;



• Okullardaki risk ve tehdit analizleri yenilenecek.

• Eğitimci, karakol amiri, sosyal hizmet uzmanından oluşan güvenlik kurulu oluşturulacak. Tehdit tanımlamaları baştan yapılacak, mevcut sistem tamamen yenilenecek.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULACAK

• İçişleri Bakanlığı fiziki güvenlik önlemlerini arttıracak, okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak.

• Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak.

• Toplum sağlığı merkezleri devrede olacak. Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİBER TAKİP

• Risk altındaki çocuklara siber takip yapılacak.

• Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları yakın takibe alacak.

• Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

• Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacak, okullarda konferans ve seminerler düzenlenecek.