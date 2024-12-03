Okullarda imam dönemi: 99 okula din görevlileri atandı

İlayda SORKU

AKP'nin eğitime yönelik dinci ve gerici saldırılarının bir örneği olan Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi için İzmir’de harekete geçildi.

Proje kapsamında Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği yazı ile birlikte, ilçede bulunan 99 okulda imam, hatip, vaiz, müezzin ve kuran kursu öğreticisi görevlendirildi.

60’I İLKOKUL VE ORTAOKULLARA

Görevlendirmelerin tamamı AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın adını taşıyan Bilal Saygılı Camii’nden yapıldı. 99 görevlendirmenin 60’ının ilkokul ve ortaokullara yapılması da dikkat çekti. Okul müdürlüklerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İlçe Müftülüğünün 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ÇEDES projesi kapsamında okulunuzda görevlendirilen personel bilgileri ilişikte gönderilmiştir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.”

Hayata geçirilen uygulamaların, öğrencilerin zihinsel gelişim süreçlerine ve pedagoji bilimine aykırı olduğunu vurgulayan Eğitim-Sen İzmir 4 Nolu Şube Yürütme Kurulu, “Basına da zaman zaman yansıyan, okul içinde ve dışında yapılan dini içerikli, toplu namaz etkinlikleri ve öğrencilere mezarlık temizletilmesi gibi etkinlikler çocukların zihinsel gelişimi açısından sakıncalıdır. Sınıflarda dini içerikli etkinlikler (sınıflarda Kâbe ve mezar maketleriyle yapılan etkinlikler) laik eğitime ve eğitim-öğretimin amaçlarına temelden aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Eğitim sisteminin belli bir dinin ve belli bir mezhebin kurallara göre biçimlendirilmek istenmesinin ve çocukların dini etkinlikler üzerinden istismar edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle eğitim kurumları dini içerikli faaliyet ve etkinliklerin değil, pedagoji biliminin mekânları olmak zorundadır. Eğitim Sen başta olmak üzere, öğrencilerimizi, velilerimizi ve demokratik kamuoyunu ÇEDES uygulamalarına karşı birlikte tutum almaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz.”

Öte yandan laik eğitimin korunması çağrısında bulunan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) de uygulamanın sonlandırılması ve eğitim sisteminin bilimsel bir temele oturtulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. THTM tarafından yapılan açıklamada, ÇEDES projesine karşı 4 Kasım Çarşamba günü saat 17:00’de Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirileceği duyuruldu.