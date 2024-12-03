Okullarda imam dönemi: 99 okula din görevlileri atandı
Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazı ile ÇEDES projesinin uygulanması istendi ve ilçede yer alan 99 okula din görevlileri atandı.
İlayda SORKU
AKP'nin eğitime yönelik dinci ve gerici saldırılarının bir örneği olan Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi için İzmir’de harekete geçildi.
Proje kapsamında Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği yazı ile birlikte, ilçede bulunan 99 okulda imam, hatip, vaiz, müezzin ve kuran kursu öğreticisi görevlendirildi.
60’I İLKOKUL VE ORTAOKULLARA
Görevlendirmelerin tamamı AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın adını taşıyan Bilal Saygılı Camii’nden yapıldı. 99 görevlendirmenin 60’ının ilkokul ve ortaokullara yapılması da dikkat çekti. Okul müdürlüklerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
“İlçe Müftülüğünün 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ÇEDES projesi kapsamında okulunuzda görevlendirilen personel bilgileri ilişikte gönderilmiştir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.”
Hayata geçirilen uygulamaların, öğrencilerin zihinsel gelişim süreçlerine ve pedagoji bilimine aykırı olduğunu vurgulayan Eğitim-Sen İzmir 4 Nolu Şube Yürütme Kurulu, “Basına da zaman zaman yansıyan, okul içinde ve dışında yapılan dini içerikli, toplu namaz etkinlikleri ve öğrencilere mezarlık temizletilmesi gibi etkinlikler çocukların zihinsel gelişimi açısından sakıncalıdır. Sınıflarda dini içerikli etkinlikler (sınıflarda Kâbe ve mezar maketleriyle yapılan etkinlikler) laik eğitime ve eğitim-öğretimin amaçlarına temelden aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.
ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI
Eğitim sisteminin belli bir dinin ve belli bir mezhebin kurallara göre biçimlendirilmek istenmesinin ve çocukların dini etkinlikler üzerinden istismar edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bu nedenle eğitim kurumları dini içerikli faaliyet ve etkinliklerin değil, pedagoji biliminin mekânları olmak zorundadır. Eğitim Sen başta olmak üzere, öğrencilerimizi, velilerimizi ve demokratik kamuoyunu ÇEDES uygulamalarına karşı birlikte tutum almaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz.”
Öte yandan laik eğitimin korunması çağrısında bulunan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) de uygulamanın sonlandırılması ve eğitim sisteminin bilimsel bir temele oturtulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. THTM tarafından yapılan açıklamada, ÇEDES projesine karşı 4 Kasım Çarşamba günü saat 17:00’de Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirileceği duyuruldu.
ÇEDES 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi. Projeyle birlikte MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet’e geniş görev alanları tanımlandı.
Proje din görevlilerinin ‘manevi danışman’ adı altında öğrencilere, değerler eğitimi vermesinin önünü açtı. Protokolde ‘manevi danışman’ şöyle tanımlandı: “Diyanet gençlik merkezleri, okuma salonu, genç ofis ve camilerde manevî danışmanlık ve rehberlik hizmeti yapan vaiz/vaize, din hizmetleri uzmanı, Kur’an Kursu öğreticisi ve din görevlisi.”
ÇEDES kapsamında bugüne kadar başta İzmir, Eskişehir ve Kırklareli olmak üzere ülkedeki birçok şehirdeki okullara imam atandı.