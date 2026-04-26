Okullarda polisiye önlem dönemi

HABER MERKEZİ

Urfa ve Maraş’ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sorunun kaynağını çözmek yerine şiddeti okullardaki polis denetimleri ile halletmeye çalışırken İçişleri Bakanlığı okul saldırılarının ardından 81 ile okul güvenliği genelgesi gönderdi.

‘Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri’ başlıklı genelgede birçok başlıkta yeni tedbirler sıralandı.

Eğitim sendikaları saldırıların ardından, okullardaki rehberlik servislerinin yetersizliğine, öğrenci başına düşen psikolojik danışman sayısının düşüklüğüne ve pedagojik yaklaşımların tasfiye edilmesine dikkat çekiyor.

Anlık alınan önlemlerin sadece sonucu perdelediğini vurgulayan eğitimciler, öğrencileri umutsuzluğa ve şiddet sarmalına iten geleceksizlik kaygısının çözülmesi gerektiğini vurgulasa da bakanlıklar çözümü sadece güvenlik tedbirlerde arıyor.

X-RAY VE KAMERA SİSTEMİ

Genelgeye göre yeni sistemde, koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ile erken uyarı mekanizmaları temel ilke olarak benimsenecek. Valilikler, alınan tedbirleri ve karşılaşılan durumları aylık raporlar halinde MEB ve İçişleri Bakanlığı’na sunacak.

Genelgede "Tüm okulların fiziki güvenlik tedbirleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik diğer millî eğitim müdürlükleriyle eş güdüm içinde gözden geçirilerek eksiklikler ivedilikle giderilecektir. Okullarda okul içi ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacak ve mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulması sağlanacaktır" ifadesi yer aldı. Okullardaki giriş-çıkışların tek kapıdan sağlanacağı belirtilen genelgede, okulların çevresindeki duvar, tel-çit gibi fiziki engellerin kontrol edileceği, varsa eksikliklerin giderileceği belirtildi.

Genelgede, “Şiddet eğilimi, tehdit dili, kontrol sorunları, saldırgan davranış örüntüleri fiziksel veya sözlü olarak gösterilmesi ve dijital mecralarda ortaya çıkan risk işaretleri dikkatle izlenerek, erken uyarı ve erken müdahale mekanizmaları etkin bir şekilde işletilecektir. Risk grubunda yer aldığı düşünülen öğrencilere yönelik müdahale ve sevk çalışmaları gerçekleştirilirken veli iş birliği ile kurumlar arası koordinasyon sağlanacak, gerekli izleme, değerlendirme ve takip mekanizmaları kurulacaktır. Öğrencilerin risk faktörlerini azaltmak amacıyla öncelikli olarak gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarının etkili bir biçimde yürütülmesi sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Genelgenin devamında risk faktörünün yüksek olduğu okullarda ise sabit kolluk görevlisi görevlendirileceği belirtildi. Genelgede ayrıca okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacağı da ifade edildi.

TEDBİRLER ALINACAK

Bu kapsamda uygulanacak tedbirlerin bir kısmı şöyle:

• Okul yönetimi, kolluk kuvvetleri, yerel idareler, sağlık ve sosyal hizmet birimleri arasında sürekli ve hızlı bilgi paylaşımına dayalı koordinasyon sağlanacak.

• Güvenlik planlaması ayrıca dijital ortam (sosyal medya ve siber alan) ve kurumsal süreçleri kapsayan çok katmanlı bir yapı üzerine inşa edilecek.

• Rehberlik ve psikolojik destek sistemlerinin aktifliği de güvenli okul yaklaşımı içinde olacak.

• Veliler, öğretmenler ve öğrencilerin güvenlik sisteminin aktif paydaşı olarak sürece dahil edilmesi için tedbirler geliştirilecek.

• Okul çevrelerinde bulunan park alanlarına yönelik devriye faaliyetleri artırılacak, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde güvenlik kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması sağlanacak.

• Okul önleri ve çevresinde okulla ilgisi olmayan, tehlike teşkil ettiği değerlendirilen kişilerin beklemesi ve toplanması engellenerek haklarında gerekli işlemler yapılacak.

• Risk grubunda yer aldığı düşünülen öğrencilere yönelik müdahale gerçekleştirilirken veli işbirliği ile kurumlar arası koordinasyon sağlanacak, gerekli izleme, değerlendirme ve takip mekanizmaları kurulacak.

• Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve onları olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini azaltmak amacıyla öncelikli olarak gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarının etkili bir biçimde yürütülmesi sağlanacak.

• İnternet ortamında okul, öğrenci ve personeli hedef alan tehdit içerikleri düzenli olarak gerçekleşen şikâyetler yönünden okul idareleri tarafından ve siber tespitler açısından kolluk birimleri tarafından izlenecek.

• Sosyal medya üzerinden hedef gösterme, siber zorbalık ve şiddet içerikleri tespit edildiğinde ilgili birimlerin tamamına gecikmeksizin bildirim yapılacak.