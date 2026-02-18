Okullarda "Ramazan" teması: "İdeolojik müdahale"

Haber Merkezi

AKP iktidarı eliyle eğitimin gericileştirilmesine yönelik tepkiler sürerken Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullardaki gerici uygulamaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 81 ile gönderdiği "Ramazan Genelgesi" kapsamında tüm kademelerde başlattığı “Maarifin Kalbinde Ramazan” temasıyla birçok okulun girişlerinin süslendiği görüldü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, okulların süslendiği, öğrencilerin okulda ve sokakta davul çaldığı görüntüler yer aldı. İlkokul öğrencilerinin "Oruç size misafir geliyor, onu iyi ağırlayın. O da sizi ahirette ağırlayacak" yazılarıyla çekilen görüntüleri dikkat çekerken okulları öğrencilerin süslediği de görüldü.

SENDİKALARDAN ÇAĞRI

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince paylaşılan görüntlerde ise "Maarif ailesi olarak; kalplerimizi iyiliğe, sofralarımızı paylaşmaya, gönüllerimizi duaya açıyoruz", "Ramazan’ın bereketi eğitim yuvalarımızda hep birlikte hissediliyor" ifadeleri yer aldı. Bakanlığın uygulamalarına karşı eğitim sendikalarının tepkileri ise sürüyor. Eğitim-İş ve Eğitim Sen uygulamanın laik eğitim ilkesine ve mevzuata aykırı olduğunu savunarak öğretmenlerin re’sen görevlendirmeleri kabul etmeyeceğini açıkladı. Eğitim-İş genelgeye karşı dava açmaya hazırlanırken her iki sendika da üyelerini hukuka aykırı görevlendirmelere karşı yasal haklarını kullanmaya çağırdı. Sendikalar, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlığı altında eğitim kurumlarının dini etkinliklerle şekillendirilmesine ve öğretmenlerin mesai saatleri dışındaki zamanlarına müdahale edilmesine itiraz ettiklerini duyurdu.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, MEB tarafından okullara gönderilen talimata göre söz konusu etkinliklerin dayandırıldığı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin müfredatta yer almayan dinî içerikli faaliyetlere izin vermediğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Okullar, farklı inanç gruplarından ve inancı olmayan öğrencilerin bir arada eğitim aldığı kamusal alanlardır. Eğitim kurumlarında tek bir dinin ibadetlerini merkeze alan etkinlikler planlamak, devletin inançlar karşısındaki tarafsızlığını ortadan kaldırmakta, dolayısıyla bu durum laiklik ilkesine temelden aykırılık teşkil etmektedir. ‘Gönüllülük’ adı altında yürütülen bu süreçte, etkinliğe katılmayan öğrencilerin ve öğretmenlerin fişlenmesi, öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalması ve toplumsal dışlanma yaşamaları kaçınılmazdır" denildi.

İDEOLOJİK MÜDAHALE

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür DerneğiAlevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve çok sayıda Alevi kurumu da genelgeye tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, etkinliklerin “tekçi ve Sünni-İslam merkezli bir anlayışın dayatması” olarak nitelendirilirken "bunun pedagojik değil ideolojik bir müdahale olduğu" belirtildi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Bu uygulama, başta Alevi çocukları olmak üzere; farklı inanç gruplarını, inançsızları ve tüm çoğul toplumsal yapıyı yok sayan, tekçi ve Sünni-İslam merkezli bir anlayışın devlet eliyle dayatılmasıdır. Bu bir eğitim politikası değil; açık bir asimilasyon ve kimlik silme girişimidir."