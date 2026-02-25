Okullarda şimdi de mescit dayatması

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ramazan ayına yönelik “Maarif’in Kalbinde Ramazan” başlıklı genelgesinin ardından, Türkiye genelinde okullarda yürütülen uygulamalara tepkiler sürerken, şimdi de İzmir'de dikkat çeken bir yazı ortaya çıktı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaokul ve lise müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda, okullarda mescit ve abdesthane alanlarının oluşturulmasına ilişkin bilgi talep edildi.

Yazıda, bu alanların oluşturulabilmesi için sınıf, kütüphane ve sığınak gibi eğitim alanlarının dönüştürülmesinin de seçenek olarak sunulması tepkilere neden oldu.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şubesi, uygulamanın laik ve bilimsel eğitim ilkesine aykırı olduğunu belirterek, okulların eğitim dışı amaçlarla yeniden düzenlenmesine karşı çıktı.

Gönderilen yazının ekinde yer alan tabloda, okullarda mescit ve abdesthane izmiimkânlarına ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Buna göre okul yönetimlerinden, okulda cuma namazı gibi ibadetlerde kullanılan 45 metrekarenin üzerinde bir uygulama mescidi bulunup bulunmadığı, böyle bir alan yoksa sınıf, sığınak ya da benzeri mekânlar kullanılarak 45 metrekarenin üzerinde bir mescit oluşturulup oluşturulamayacağı ve bu alanın metrekare bilgisi soruldu.

Ayrıca sınıf ve sığınak bulunmaması halinde oda birleştirme gibi tadilat yoluyla mescit yapılabilecek bir alanın olup olmadığı, kütüphane gibi alanların eski mescitlere taşınmasıyla 45 metrekarenin üzerinde bir alan oluşturulup oluşturulamayacağı da tabloda yer aldı.

Yazıda, okulda abdesthane bulunup bulunmadığı, yoksa mescit olarak planlanan alanın koridorunda su ve gider tesisatı olan bir bölümde abdesthane yapılma imkânı ve bunun metrekare bilgisi, koridorda uygun alan bulunmaması halinde ise aynı kat ya da bir üst kattaki tuvaletlerin abdesthaneye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği soruldu. Tablonun 24 Şubat 2026 tarihine kadar doldurularak gönderilmesi istendi.

"CİDDİ KAYGILAR DOĞURMAKTADIR"

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, yaptığı açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Maarif’in Kalbinde Ramazan’ başlıklı genelgesinin ardından, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte okullarda toplu namaz, ilahi okutulması, küçük yaştaki çocukların müfettişlerce sorgulanması ve zil sesi yerine ilahilerin çalınması gibi çok sayıda tartışmalı uygulama kamuoyuna yansımıştır. Velilerin ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıktığı bu uygulamalar, çocukların pedagojik gelişimi ve laik eğitim ilkeleri açısından ciddi kaygılar doğurmaktadır” dedi.

"TELAFİSİ OLMAYAN ZARARLAR VERECEKTİR"

Candemir, şunları ifade etti:

“İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda kütüphane, sınıf ve sığınak gibi eğitim alanlarının kapatılarak 45 metrekareyi aşan mescit ve abdesthanelere dönüştürülmesini istemesi, deprem sonrası derslik ihtiyacının arttığı bir kentte kabul edilemez bir yaklaşımdır. Laik, bilimsel eğitim verilmesi gereken okullarımızda sınıf ve kütüphanelerin kapatılarak mescit ve abdesthanelere dönüştürülmesinin istenmesi iktidarın okullarımıza bakış açısını çok net bir şekilde göstermektedir. İktidarın siyasal ve ideolojik çalışmalarını çocuklarımızın eğitim öğretim gördüğü okullara taşıması ve okulların bu çalışmaların parçası haline getirilmesi toplumsal hayatımızda telafisi olmayan zararlar verecektir. Bakanlığın bu yanlış uygulamasından vazgeçmesini istiyoruz.”