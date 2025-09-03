Okullarda skandal ihmal: 'Güçlendirilen' okullar depreme dayanıksız

Deprem ülkesi olarak nitelendirilmesine karşın alınmayan önlemler nedeniyle hemen her şiddetli depremde büyük yıkımlar yaşanan Türkiye’de yeni bir skandal daha ortaya konuldu. 2018-2022 yılları arasında depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapıldığı ifade edilen okullardan bazılarının depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkımlara neden oldu. Yerle bir olan binalar arasında okul ve hastanelerin de bulunduğu çok sayıda kamu kurumu da yer aldı. Yıkımlar, “Deprem ülkesi” olarak nitelendirilen Türkiye’deki denetimsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇARPICI TABLO

2018-2022 yılları arasında güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtilen okullarda yapılan denetimler ise çarpıcı tabloyu ortaya koydu. MEB’in talebiyle üniversiteler tarafından yapılan incelemede, 2024 yılında iki okulun, 2025 yılında ise dokuz okulun depreme dayanıksız olduğu kayda geçirildi.

İncelenen ve 'depreme dayanıksız' olarak nitelendirilen okulların büyük kısmında, projelerde yer alan perde betonların temelle bağlantısının yapılmadığı kaydedildi. İncelemelerde öte yandan, perde betonların toprağa kadar örüldüğü ve binaların üzerine ek yük bindirildiği belirtildi.

AYNI ŞİRKET

Eğitim İş, skandala sert tepki gösterdi. Isparta’da bir açıklama yapan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Güçlendirme adı altında milyonlarca lira harcanan bu binalar güçlenmediyse, kimler güçlendi?” diye sordu. Denetimlerde sürekli aynı üç kişinin görev aldığını ve ihalelerin önemli bir bölümünün aynı şirketin eline bırakıldığının altını çizen Özbay, özetle şunları söyledi:

“Ortada tesadüf değil, göz göre göre işleyen bir yandaşlık ve çıkar zinciri vardır. Bu ülkede liyakat bitirilmiş, kamu kaynakları belli çevrelere peşkeş çekilmiş, denetim adı altında imza atıp göz yumanlar çocuklarımızın hayatını hiçe saymıştır. Mart 2022’de Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine İl Özel İdaresi’ne yazı yazarak okulların yeniden denetlenmesini istemiştir. Ancak bu yazı sümen altı edilmiş, 2024’e kadar hiçbir işlem yapılmamıştır. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerimizin hayatı, masa çekmecelerinde bekletilen dosyalarla hiçe sayılmıştır.”

ŞAHSIM DEVLETİ

Özbay, “Güçlendirme yapıldığı söylenen okullar bile birkaç yıl içinde çürük çıkıyorsa, ülkenin dört bir yanında sessiz sedasız duran diğer okulların durumu nedir? Bu ülkede insanlar artık neye güvenecek?” sorularıyla skandala dikkati çekti.

Türkiye’de liyakat ve hukukun her gün biraz daha derinleştiğinin altını çizen Özbay, “Şahsım devlet’ anlayışı, devletin bütün denetim mekanizmalarını felç etmiş, en güvenilir olması gereken okullar bile ihmal ve çıkar ilişkilerinin kurbanı olmuştur” dedi.

EĞİTİM İŞ’TEN ÇAĞRI

Eğitim İş, skandalın ardından yaptığı çağrıda ise şu taleplerini sıraladı: