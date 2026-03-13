Okullarda son ders zili çaldı: İkinci ara tatil başladı
MEB'e bağlı okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil başladı.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16-20 Mart'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.
Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025'te yaptı.
Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 19 Ocak Pazartesi günü başladı ve 30 Ocak Cuma günü sona erdi.
23 MART'TA DERSBAŞI YAPILACAK
İkinci dönemin 2 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Mart'ta tekrar dersbaşı yapacak.
8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da tamamlanacak.