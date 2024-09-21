Okullarda temizlik personeli sorunu: Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı karara tepkiler sürerken Yusuf Tekin, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dün bir gazetecinin temizlik perosneli sorunu ile ilgili kendisine sorulan soruya yanıt vermeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK'te katıldığı programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi gününden itibaren okullarda 30 bin temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirtti.

Bakan Yusuf Tekin, istihdam alanının 120 bin olmasına rağmen yüzde 25'inin doldurulabildiğini belirterek temizlik personeli sorununun İşgücü Uyum Programı'na yapılan başvuruların sınırlı kalmasına bağladı.

Tekin, "Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" dedi.

Tekin, şunları kaydetti:

"45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarımızla ilgili süreci taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra bir sorun başladı. Okullarımız açık olduğu dönemde Çalışma Bakanlığı'mızın bize tahsis ettiği kontenjanından hallediyorduk. Bu yıl çalışma bakanlığımız bu projeyi revize etti. Haftada 5 zamanlı değil, haftada 3 gün belirledik. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Okulların açılmasıyla bu süreç başladı. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. Sınırlı kaldığı için sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."