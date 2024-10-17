Okullarda ücretsiz yemek için imza toplayan SOL Partililere MEB'den engel

Geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta SOL Parti tarafından başlatılan okullarda ücretsiz yemek kampanyası kapsamında toplanan imzaların teslimine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) engel oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen SOL Partililer, basın açıklaması yapmak istedikleri kurum bahçesine alınmadı.

Bunun üzerine partililer, kurum önünde, yol kenarında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından imzaları teslim etmek için binaya giren partililer ve onlara eşlik eden gazeteciler zor anlar yaşadı.

İmza teslimi sırasında görüntü almak isteyen gazetecilere, yetkililer tarafından “Çekim yapamazsınız” denilerek engel çıkarıldı.

Bu durum, partililer ile yetkililer arasında kısa süreli gerginliğe neden oldu.

SOL Parti Zonguldak İl Başkanı İsmail Yıldız, 5 gün önce başlatılan imza kampanyasında 1901 imza topladıklarını açıkladı.

Yıldız, "Okullarda ücretsiz yemek hizmetinin bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yıldız, şunları söyledi:

"Ekonomik krizin etkisiyle yoksulluk her geçen gün artıyor. Artan yoksulluk en çok çocukları etkiliyor. TÜİK 2022 verileri çocukların yüzde 35,3’ ünün açlıkla, yetersiz beslenme riski ile karşı karşıya olduğunu açıklıyor. TÜİK İstatistiklerle Çocuk 2022 Raporu ise diğer gıdalara oranla daha ucuz olduğu için çocukların %62,4’ ünün ekmek, makarna ile beslendiğini, meyve tüketebilen çocukların oranının %50,4, sebze tüketebilen %33, et, tavuk, balık tüketebilen %12,7, bakliyat tüketebilen çocukların oranının ise %10,9 olduğunu gösteriyor.

PISA 2022 raporu beş çocuktan birinin haftada en az bir kez harçlığı olmadığı için o günü okulda aç geçirdiğini gösteriyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yaklaşık yüzde ona ulaşmıştır. Bodurluk zayıflıktan farklı olarak kalıcıdır ve telafisi yoktur. Okul yemeği Almanya’dan Kamboçya’ya, Fransa’dan Çad’a 98 ülkede 418 milyon çocuğa veriliyor. Okul yemeğinin uygulandığı ülkelerde çocukların fiziksel, psikolojik gelişiminin hızlandığı, akademik başarılarının arttığı, okul terklerinin ve devamsızlığın azaldığı, kız çocuklarının, özel eğitim gereksinimi olan çocukların okullaşma oranının artığı bilimsel bir gerçektir.

Anayasa’da temel eğitimin ve ortaöğretimin parasız ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak öğrencilerin temel ve ortaöğretim sürecinde okul yemeği de devletin kamusal sorumlulukları arasındadır.Türkiye’nin de 27 Ocak 1995’te onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde; “taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul eder. Ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde ebeveynlerine ve çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alır ve gereksinimi olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi yardım ve destek programları uygularlar (Madde 27/3)”. maddesi ile de ülkemizdeki çocukların beslenme, okul yemeğini kamusal sorumluluk olarak kabul etmiş ve imzalamıştır. Uluslararası hukuk açısından imzaladığımız sözleşmelerde imza altına alınan maddeler bağlayıcıdır.

2021’de düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda 'Okullarda ücretsiz okul yemeği veya beslenme desteği sağlanmalıdır' kararı alındı. Sağlık Bakanlığı, 2019-2023 eylem planında tüm ülkede çocuklarda bodurluğun (kronik açlık) önlenmesi amacıyla 'Çocukluk Çağında Obezitenin Engellenmesi' başlığı altında 11. Kalkınma Planı’nda 'Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına geçilecektir' ifadesi yer almıştır. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda ise 'ilkokullarda okul yemeği programına başlanacağı' belirtilmiştir.

Okul yemeği her çocuğun evrensel ve Anayasal hakkıdır. Zonguldak’ta tüm okullarda okul yemeği uygulamasının başlatılmasını istiyoruz.

Tüm okullarımızda kadrolu personel ile temizlik yapılmalı, çocuklarımıza hijyen okuma koşulları sunulmasını talep ediyoruz."