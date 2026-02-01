Okullarda yarıyıl tatili sona erdi: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, yarın 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ikinci dönem ara tatili 16–20 Mart’ta yapılacak, eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran’da sona erecek.
Kaynak: AA
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.
Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.
Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.