Okullarda yarıyıl tatili sona erdi: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, yarın 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ikinci dönem ara tatili 16–20 Mart’ta yapılacak, eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran’da sona erecek.

Güncel
  • 01.02.2026 09:09
  • Giriş: 01.02.2026 09:09
  • Güncelleme: 01.02.2026 09:14
Kaynak: AA
Okullarda yarıyıl tatili sona erdi: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

