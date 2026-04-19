Okullarda yeni güvenlik planı: “Risk analizi” ve sosyal medya takibi gündemde

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik yeni bir plan hazırlandı. T24’ün özel haberine göre, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının koordinasyonunda uygulanacak yeni düzenlemeler kapsamında öğrenciler için “risk analizi” çalışmaları yapılacak.

Yeni uygulama çerçevesinde yalnızca fiziki güvenlik önlemleri değil, öğrencilerin davranışları ve sosyal medya faaliyetleri de takip edilecek.

Plan kapsamında, okulların girişlerinde polis veya jandarma personeli bulundurulması, giriş-çıkış saatlerinde ise çevrede güvenlik önlemlerinin artırılması öngörülüyor. Bununla birlikte, güvenlik birimleri ile okul yönetimleri arasında düzenli koordinasyon sağlanacak.

İSTİHBARAT DA DESTEK VERECEK

Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri ise öğrenciler hakkında yapılacak “risk analizi” çalışmaları. Okul yönetimlerince “sorunlu” ya da “şüpheli davranışlar sergilediği” değerlendirilen öğrenciler hakkında bilgi toplanacak.

Bu kapsamda emniyet ve jandarmanın siber suçlarla mücadele birimleri devreye girerek öğrencilerin sosyal medya hesaplarını da takip edecek. Sürece istihbarat birimlerinin de destek vereceği ifade ediliyor.

AİLESİNDE SİLAH BULUNAN ÖĞRENCİ İZLENECEK

Öte yandan, ailesinde silah bulunan öğrenciler için de ayrı bir izleme mekanizması kurulacak. Bu öğrencilerin aileleriyle temas kurularak silaha erişimin engellenmesi için bilgilendirme yapılması planlanıyor.