Okullarda yılbaşı yasağı

Haber Merkezi

İstanbul Ümraniye İlçe Müdürlüğü tarafından okul yönetimlerine gönderilen yazıda da okul yönetimlerinden, yılbaşı kutlamaları, Noel temalı faaliyetler ve yılbaşı çekilişi gibi organizasyonların eğitim ortamlarında düzenlenmemesi için kesin hassasiyet göstermeleri talep edildi ve bu tür etkinliklere izin verilmeyeceği belirtildi.

Bu kararın, okul yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp grupları üzerinden de mesaj yoluyla duyurulduğu öğrenildi. Yasaklanan söz konusu etkinliklerin Millî Eğitim Bakanlığı müfredatında yer almadığı özellikle vurgulandı. Bu gerekçeyle, eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin yalnızca belirlenen resmî eğitim programı çerçevesinde planlanması gerektiği belirtildi.