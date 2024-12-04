Okullarda, yurtlarda TÜGVA her yerde

Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakıf’na (TÜGVA), öğrenci yurtlarının ve okulların kapısı sonuna kadar açık.

Vakfın düzenlediği yaz okulları için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların tahsis edilmesinden sonra TÜGVA’nın şimdi de yurtlarda sohbetler okullarda ise çeşitli etkinlikler düzenlediği ortaya çıktı.

Bu yıl yine bakanlık iş birliğinde yapılacak TÜGVA’nın Kitap Kurdu yarışması için vakıf tarafından kentlerde lansmanlar düzenleniyor. 15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınav öncesi TÜGVA yine okullarda derslere girerek tanıtım çalışmalarını başlattı.

5 ve 6’ncı sınıflar için belirlenen üç kitaptan ‘Sudaki Umut Benoy’ ve ‘Gizemli Misafir’ Diyanet Yayınları’na aitken diğeri ise Erdem Yayınları’ndan ‘Dedem Kodlamayı Öğreniyor’ olarak seçildi. 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri yine Diyanet Yayınları’ndan ‘Peygamberler Bize Ne Söyler’ kitabı seçilirken diğer iki kitap ise Erdem Yayınları’ndan ‘Filistin Hikâyeleri’ ve ‘Cezve Yayınları’ndan ‘Kendi Şiirini Yaşayanlar’ kitabından sorumlu tutuldu.

TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Av. Muhammed Fatih Demir, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Kitap Kurdu yarışmasını tanıttı. Yarışmanın tanıtımı Çanakkale’de Şehir Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılırken, Uşak’ta da Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Denizli’de ise Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yer alan birçok okulda yarışmanın tanıtımının yapıldığı öğrenildi.

ÇEDES ETKİNLİĞİ

Samsun’un İlkadım ilçesinde olan Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜGVA koordinesinde, ÇEDES Projesi ve Değerler Kulübü etkinlikleri kapsamında öğrencilere "Kısa Film Tahlili" konusunda eğitim verildiği paylaşıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde TÜGVA tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Zeybek Camii İmamı “Sahabenin sünnet anlayışı” başlığıyla konferans verildi. TÜGVA Manisa’da Ali Rıza Çevik Oraokulu’na da girdi. Okulda TÜGVA Manisa icathane ekibinin, icathanenin tanıtımını yaptığı belirtildi.

Uşak’ta da KYK’ya bağlı Mehmet Hacım Erkek Öğrenci Yurdu’nda TÜGVA tarafından her hafta yurt sohbetleri gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen yurt sohbetleriyle ilgili yapılan paylaşımlarda, “Bir insanın uğruna ölebileceği bir davası olmalı”, “Şuur” ve “Helal aş, hayırlı eş” konularının konuşulduğu belirtildi. Öte yandan Uşak Üniversitesi kampüsünde de her hafta Cuma günü bülten dağıtıldığı görüldü.