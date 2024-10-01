Okullardaki hijyen sorunu Meclis gündeminde: Bakan Tekin'e 10 soru

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, okullardaki temizlik sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Deniz Yücel, “Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapamadığını yapmış ve çocuklarımızın pislik içindeki sınıfları ve tuvaletleri kullanmasına razı olmamış, okullarda temizlik seferberliği başlatmıştır" dedi.

"Sadece sosyal belediyecilik anlayışının gereğini yapan CHP’li Belediyelerimizin bu hamlesi, aldığımız bilgilere göre MEB’in hiç hoşuna gitmemiş" diyen Yücel, şöyle devam etti: "Yandaş medyada talimatla 'CHP okullarda temizlik sorunu provokasyonu yapıyor' içerikli haberler eş zamanlı olarak yayılmaya başladı. Talimatı vereni de çok iyi biliyor ve tanıyoruz. Keşke Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, iktidarın pisliklerini temizlemek için verdiği şu çabasının onda birini, Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki pisliği temizlemek için verdiğini görseydik."

OKUL TEMİZLEMEK İKTİDARIN GÖZÜNDE 'PROVOKASYON'

Deniz Yücel, şöyle devam etti:

"Halka hizmet anlayışına o kadar uzak bir noktadalar ki CHP’li Belediyelerin üstlendiği okul temizliği hizmeti, iktidara provokasyon gibi geliyor. İnanılır gibi değil! İzmir’de Buca Belediyesi’nin temizlik ekipleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellenmiş ve okul yönetimlerine belediyenin temizlik ekiplerinin okullara alınmaması talimatı gönderildi. İzmir Bornova Naldöken'deki Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise temizlik sorunun çözülmesi için muhtar tarafından Bornova Belediyesi'ne başvurulmuştu fakat Bornova Belediyesi’nin okula gönderdiği temizlik ekibi, okul yönetimi tarafından engellendi. Son olarak benzer bir durum Ankara’da yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talepte bulunan okullara hijyen malzemesi dağıtması ve okulların belediye ekiplerince temizlenmesi üzerine okul müdürlerine “Belediyelerden asla temizlik konusunda talep olmasın” şeklinde mesaj gönderildi. Bu mesaj sonrasında da okul yönetimleri temizlik taleplerini geri çekti."

HİJYEN SORUNU HER AN SALGINA DÖNÜŞEBİLİR

Devlet okullarındaki hijyen sorununun, salgın hastalık riskine dönüşebileceğine değinen Yücel, “Çocuklarımızın hijyen koşullarının sağlandığı temiz okullarda eğitim öğretim görmesi en temel haklarıdır. Bakanlığınız devlet okullarının temizliği konusunda sorumludur ve çocukların hijyenik koşullarda eğitim öğretim görmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen Bakanlığınızın Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin okulları temizlemesini engellemesi, bu konuda okul yönetimlerine mesaj ve talimat göndermesi en basit şekliyle çocuklarımızın sağlığının siyaset malzemesi yapılması anlamını taşımaktadır. Sorumluluklarının yerine getirmeyen Bakanlığınızın bu partizan tavrı, en temel görevlerini dahi kamuoyundan gelen tepkiler üzerine şekillendirmesi ve çocuklarımızın sağlığını açıkça riske atması son derece düşündürücü ve kaygı vericidir” diye konuştu.

YUSUF TEKİN'E SORULAR

Yücel’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması üzerine Meclis’e sunduğu soru önergesi ise şöyle:

1) Okulların yaz tatilinde olduğu dönemde, Bakanlığınızca devlet okullarında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi alınması konusunda hiçbir girişimde bulunulmamasının sebebi nedir?

2) Bu konuda kamuoyunda bir tepki oluşmasaydı okullara temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak mıydı?

3) 24 Eylül 2024 tarihinde yaptığınız açıklamaya göre devlet okullarında görevlendirilmek üzere alınacağı söylenen 30 bin personel temizlik sorunun çözümü için yeterli olacak mıdır? Temizlik için istihdam edilecek personel sayısı neye göre belirlenmiştir? Bu sayı yeterli olmazsa yeniden temizlik personeli alımı yapılacak mıdır?

4) Okullardaki temizlik sorununu çözmek üzere harekete geçen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin temizlik ekiplerinin engellenmesinin sebebi nedir?

5) Bakanlığınızca belediyelerin okullarda temizlik yapması engellenerek aslında kim ya da kimler cezalandırılmak istenmektedir?

6) Okulların temizlenmesi için ekiplerini gönderen belediyeler Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler olsaydı da Bakanlığınızca aynı tavır ve tutum izlenecek miydi?

7) 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Türkiye genelinde okulların temizlik işleri için ayrılan bütçe ne kadardır?

8) 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ÇEDES kapsamında harcanan bütçe ne kadardır?

9) 2023-2024 Eğitim Öğretim yılına denk gelen süre içerisinde tasarruf tedbirleri kapsamında Bakanlığınız hangi kalemlerden ne kadar tasarruf yapmıştır?

10) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan okullarda yaşanan hijyen sorununun gösterilmemesi için medyaya baskı yapılması yönünde bir talebiniz olmuş mudur? Metni tek elden çıkan ve "CHP okullarda temizlik sorunu provokasyonu yapıyor" başlığıyla yapılan asılsız, yönlendirici, yalan haberler sizin telkin ve isteğinizle mi basına servis edilmektedir? Size de hizmet veren CHP belediyelerinin halkın sorunlarıyla ilgilenmesi, öğrencilerin ve velilerin bir problemini daha çözmesi sizi neden bu kadar rahatsız etmiştir?