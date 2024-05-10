Okulları camiye çevirdiler

İzmir’in Buca ilçesindeki bir okulda temmuz ayı itibarıyla okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından Kuran kursu açılacağı ileri sürüldü. Okul müdürünün bilgisi dahilinde açılması planlandığı iddia edilen kurslara veliler tepki gösterdi.

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında eğitimi dincileştirme politikalarına karşı tepkiler sürüyor. İktidarın eğitimi dincileştirme ve gericileştirmeye yönelik uygulamaları devam ederken İzmir Buca’da bulunan Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu’nda temmuz ayı itibarıyla Kuran kursu açılacağı ileri sürüldü.

Buca Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak söz konusu okulda gerçekleştirilmesi planlanan kursları okulun din kültürü ve ahlak dersi öğretmeninin vereceği iddia edildi. Buna göre okulda ilkokul öğrencilerine “Kuran-ı Kerim Elif Ba Okuma” ve “Kuran-ı Kerim Tecvidli Okuma” kursları verilecek. Veliler, söz konusu kursa karşı “Okullar artık camiye dönmeye başlamış” sözleriyle tepki gösterdi.

Öğrencilerin velilerine gönderilen mesaja göre ise söz konusu kurslar, okul müdürünün bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin kursa katılımı için velilerden izin belgesi istenen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Velilerimiz, yaz tatilinde temmuz ayında başlamak suretiyle Buca Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak okulumuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimizden Feyzullah Şafak tarafından Kur'ân-ı Kerim Elif Ba Okuma ve Kur'ân-ı Kerim Tecvidli Okuma kursları düzenlenecektir. Katılım sağlamak isteyen öğrencilerimiz Sınıf Öğretmenleri aracılığıyla istenen bilgileri ve belgeleri Feyzullah ŞAFAK Hocamıza iletebilirler. İstenen bilgi ve belgeler: Ad Soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik no, telefon numarası, veli izin dilekçesi… Dilekçeler, kursa katılım sağlamak isteyen öğrencilerimize kurs öğretmenimiz tarafından iletilerek velilerimiz tarafından imzalanacaktır.”