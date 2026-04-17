Okulları hedef alan iki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili Telegram üzerinden bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağı yönünde mesajlar attığı belirtilen bir lise öğrencisi ve Antalya'da okulu hedef alan bir paylaşım yapan 19 yaşındaki Z.B.A tutuklandı.

İstanbul'da bir lise öğrencisi çocuk Telegram üzerinden bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağı yönünde mesajlar attı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

OKULU HEDEF ALDI, TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde ise sosyal medyada okulu hedef alan paylaşım yaptığı belirlenen Z.B.A. tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sanal medya üzerinden yapılan tehdit içerikli paylaşım üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Z.B.A.'nın sanal medya hesabından okulu hedef alan paylaşım yaptığı tespit edildi. Ortak çalışma sonucu gözaltına alınan Z.B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.