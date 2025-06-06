Okulları hiç temizlemeden yılı bitirdiler

Etki Can BOLATCAN

İzmir Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi'nde 2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci döneminde temizlik personeli görevlendirilmediği ileri sürüldü. Dönem boyunca okul temizliğini öğretmenlerin ve öğrencilerin üstlendiğini belirten öğretmenler, daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurulmasına rağmen konuya ilişkin bir adım atılmadığını ifade etti.

Konunun gündeme gelmesinin ardından kamuoyunun tepkisini azaltmak için okulun geçici süreyle kantin çalışanları tarafından temizlendiğini söyleyen Eğitim-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Mustafa Gök, ‘‘İlk dönemin sonunda okul müdürünün ayrılmasından sonra okulda temizlik personeli görev yapmadı. Vekâleten okul müdürü kadrosuna bakan öğretmen defalarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurmasına rağmen bir adım atılmadı’’ dedi.

OKULDA HİJYEN SORUNU

Okuldaki temizlik sorununun öğretmenler ve öğrenciler tarafından el birliğiyle çözülmeye çalışıldığından söz eden Gök, "Okul dönem boyunca öğretmenler ve öğrenciler tarafından temizlendi. En sonunda bir öğretmen arkadaşımız hem ders yükü hem temizlik sorunu sebebiyle sinirlenerek okulun iletişim grubuna tuvaletin kirliliğinin görüntülerini iletti. Görüntülerde de okulun temizlik malzemelerinde de eksikler olduğu görülüyor. Biz de durumu gündeme getirmek istedik. Konunun gündem olmasının ardından okulu bir kereliğine kantin çalışanları temizlemiş. Ancak kalıcı bir çözüm olmadığı ortada" dedi.

Okulda görev yapan bir öğretmen ise "Okul müdürümüz gerekli yazışmaları yaptı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir an önce harekete geçerek temizlik görevlilerini görevlendirmesini istiyoruz. Veliler ve öğrenciler de temizlik şartlarının sağlandığı bir okulda eğitim görmek istiyorlar" dedi.